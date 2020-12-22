Коллаборация года украинских звезд со знаменитой колядкой покорила сеть: трек стал трендом в YouTube

Знаменитая колядка "Нова радість стала" в исполнении украинских звезд стала одним из самых популярных видео в YouTube. Несмотря на то, что украиноязычные композиции нечасто попадают в тренды мирового видеохостинга, праздничная песня закрепилась в десятке самых просматриваемых роликов.

Трек, который покорил украинских пользователей, исполнили Александр Пономарев, Тина Кароль, Ирина Билык, ALEKSEEV, DZIDZIO и Олег Скрипка. Всего за несколько дней с момента публикации ролика, его просмотрели более 300 тысяч пользователей. В трендах YouTube праздничное видео заняло 8 место (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Украинцы положительно отреагировали на коллаборацию звезд. Многие из пользователей сети указали – они искренне рады, что такую популярность набирает именно ролик с украиноязычной колядкой.

Другие акцентировали внимание на сочетании голосов в песне, подчеркнув, что исполнение вызвало "мурашки по коже".

"Дух перехватило, так прекрасно пели! Я в восторге! Какие у нас, в Украине, замечательные певцы, я горжусь всеми вами. Спасибо за большое наслаждение, которое я получила от пения", "Гордая тем, что родилась в Украине. Горжусь талантливыми и искренними украинцами!", "Спасибо, ребята. Аж мороз по коже, даже не думал, что получится так красиво. Слава Украине!" – написали в сети.

Отметим, в начале декабря YouTube обнародовал список самых популярных музыкальных видео, которые украинцы просматривали на протяжении 2020 года. Тогда среди них не оказалось ни одной украиноязычной песни.

Как сообщал OBOZREVATEL, популярный украинский певец Александр Пономарев презентовал зажигательный хит "Гарна". Фанаты артиста пришли в восторг от новой композиции.