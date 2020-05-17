"Колхоз дичайший": Королева засветила грудь на шоу Малахова

Российская певица украинского происхождения Наташа Королева засветила грудь на шоу Андрея Малахова "Привет, Андрей!". Так, она надела яркое желтое платье, с глубоким декольте и во время разговора с ведущим оно сползло, частично оголив ее грудь и демонстрируя белье.

Видео Малахов разместил на своей странице в социальной сети Instagram.

instagram.com/koroleva__star

Мнения пользователей сети касательно наряда артистки разделились. Некоторым платье понравилось, а некоторым – нет, и они назвали его безвкусным.

"Вот умеет выделиться от всех и такая позитивная", "Королева красотка! Не стареет! Так держать!", "Наташа хорошая певица и человек. Но одеваться так и не научилась", "Наташа красавица. Очень идет желтый", "Колхоз дичайший. Мама Люда еще хлеще. Это же надо было Николаеву так вляпаться. Кто бы знал этих колхозниц?", - пишут в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее певица Наташа Королева пошутила над родным языком и угодила в скандал.