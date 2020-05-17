Главная Новости
17 мая • обновлено в 12:34
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

"Колхоз дичайший": Королева засветила грудь на шоу Малахова

11.4т
Читать материал на украинском

Российская певица украинского происхождения Наташа Королева засветила грудь на шоу Андрея Малахова "Привет, Андрей!". Так, она надела яркое желтое платье, с глубоким декольте и во время разговора с ведущим оно сползло, частично оголив ее грудь и демонстрируя белье.

Видео Малахов разместил на своей странице в социальной сети Instagram.

"Колхоз дичайший": Королева засветила грудь на шоу Малахова

instagram.com/koroleva__star

Мнения пользователей сети касательно наряда артистки разделились. Некоторым платье понравилось, а некоторым – нет, и они назвали его безвкусным.

"Вот умеет выделиться от всех и такая позитивная", "Королева красотка! Не стареет! Так держать!", "Наташа хорошая певица и человек. Но одеваться так и не научилась", "Наташа красавица. Очень идет желтый", "Колхоз дичайший. Мама Люда еще хлеще. Это же надо было Николаеву так вляпаться. Кто бы знал этих колхозниц?", - пишут в сети.

"Колхоз дичайший": Королева засветила грудь на шоу Малахова
"Колхоз дичайший": Королева засветила грудь на шоу Малахова
"Колхоз дичайший": Королева засветила грудь на шоу Малахова

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее певица Наташа Королева пошутила над родным языком и угодила в скандал.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Автор
Мария Дидык
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
16
12
Смешно
1
Интересно
2
Печально
11
Трэш
Шоу Люди

Коронавирус. Самое важное

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги