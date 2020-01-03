"Колени, как у бабки": скандальную Борисову разгромили в сети из-за внешности

Российскую телеведущую Дану Борисову, которая недавно проходила курс реабилитации от наркозависимости, показала новое фото и вызвала критику в сети.
Снимок артистка разместила на своей странице в Instagram. Пользователи сети обратили внимание на колени Борисовой.
💜🎉🔥Приветик ,мои любимые из #самуи2020 И УЖЕ ДАЖЕ ЗНАЕМ ,ЧТО БУДЕТ ГОВОРИТЬ В.В.Путин 👍👌🎄.Отмечали в русском ресторане #самовар @samovar_samui 🔥🔥🔥🔥А потом поехали на ПЛЯЖНУЮ ДИСКОТЕКУ 💃🎊Отмечали водой и морсом ,НО ВОЗРАЖАТЬ НЕ БУДЕМ ,если в России КТО НИБУДЬ ПОДНИМЕТ ЗА НАС БОКАЛ 🍷!С наступающиииим 🍾🎄🎁👍 #данаборисова #ледисовершенство☂️ #новыйгод2020 #люблювасвсех❤️ Принимаю поздравления в Директ 😘😘😘😘😘😘
"Колени после 40 можно уже и прикрывать!", "Такие колени нужно прятать", "Колени, как у моей бабки", "Дана, сделай пластику коленей", - пишут в сети.
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