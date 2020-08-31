Коле Лукашенко – 16: почему он стал звездой и какие вокруг него есть секреты

В понедельник, 31 августа младший сын Александра Лукашенко Николай отмечает свой день рождение – ему исполнилось 16 лет.

Коля Лукашенко является бурно обсуждаемой персоной в сети, героем мемов, а также предметом воздыхания огромного количества девушек на постсоветском пространстве. Несмотря на то, что он практически всегда на виду и часто сопровождает своего отца на светских мероприятиях, вокруг жизни Николая также есть много секретов. OBOZREVATEL рассказывает, почему он стал таким популярным и что известно о его жизни и личности.

Коля Лукашенко: почему "белорусский принц Уильям" обрел такую популярность

Впервые о младшем внебрачном сыне Александра Лукашенко заговорили в конце 2004 года, спустя несколько месяцев после его рождения. Однако настоящий ажиотаж вокруг него возник в 2008 году – трехгодовалый Коля появился на публике в апреле, вместе с президентом-отцом он посетил субботник на стройплощадке стадиона "Минск-арена".

Николай Лукашенко в детстве naviny.by

Настоящий фурор Коля Лукашенко произвел после появления на одном из хоккейных матчей в компании отца в 2018 году – ранее неприметный мальчик в 14 лет превратился в привлекательного и эффектного юношу.

Сотни девушек в социальных сетях начали обсуждать его внешность, сравнивать с молодым Леонардо Ди Каприо и называть "копией принца Уильяма".

В сети восхищаются внешностью Коли Лукашенко Twitter

Сын Александра Лукашенко является "любимцем" в сети Twitter

Как сын Лукашенко обрел популярность Twitter

Как Коля Лукашенко стал звездой Twitter

Отметим, начиная со своего дебютного выхода в свет в 2008 году Коля постоянно находится под пристальным взглядом телекамер. Отец-президент берет его с собой повсюду, включая заграничные поездки и официальные визиты на самом высоком уровне. В свои 16 лет юноша уже встречался с Бараком Обамой, Владимиром Путиным, Си Цзиньпином, двумя папами римскими, Уго Чавесом, шейхом Заидом аль-Нахайяном и многими другими политическими лидерами, что привлекает еще больше внимания к его персоне.

Прокусил руку стюардессе: что известно о характере Лукашенко-младшего

Вокруг воспитания и увлечений Коли Лукашенко образовано много слухов – его отец долгое время скрывал место обучения сына, не обсуждал его хобби и интересы с публикой. Единственное, что он не скрывал – так это интеллектуальные данные парна. Александр Лукашенко неоднократно называл Николая "уникальным человеком", а также хвастался, что сын владеет несколькими иностранными языками, в том числе китайским, увлекается музыкой и хоккеем.

Коля Лукашенко с отцом Esquire

Интересно, что в свои 16 лет Коля Лукашенко не имеет личных страниц в социальных сетях – отец запрещает ему заводить аккаунты и свободно общаться со сверстниками.

О сложном характере "белорусского принца" ходили легенды. Ранее СМИ сообщали, что однажды он прокусил руку стюардессе за то, что она не разрешила ему закрыть дверь в самолет. Разозлившись, мальчик угрожал: "Когда я стану министром, то тебя расстреляю".

Сам Лукашенко-старший также рассказывал, что в детстве Николай был очень ревнивым и требовал к себе повышенного внимания.

"Он ревнив. Сядет на колени и спрашивает: ''Я у тебя один сын?'' Говорю: ''Как же один, а Дима, Витя?'' Он в ответ: ''Что ты мне о них рассказываешь, они уже взрослые". Это он мне часто говорит из ревности. Хотя у них хорошие отношения".

Стоит отметить, что повзрослев, Николай стал образцом сдержанности и изысканных манер. По крайней мере, об этом рассказывают в близком окружении парня.

Курьезные ситуации с Колей Лукашенко

Так, за последнее время Коля Лукашенко несколько раз становился предметом насмешек в сети. В частности, пользователи, которые ранее были восхищены его внешностью, критиковали парня за его стиль и подражание отцу.

К примеру, во время провластного митинга в Минске Колю Лукашенко подняли на смех в социальных сетях, раскритиковав его внешний вид. Из-за того, что парень пришел на мероприятие в строгом черном костюме и солнцезащитных очках, его сравнили с охранником.

Колю Лукашенко сравнили с охранником Газета. Ру

Николая Лукашенко раскритиковали в сети BELSAT

Сын Лукашенко появился на митинге в Минске Газета. Ру

Позже в сети показали видео, на которых Александр Лукашенко с 15-летним сыном Николаем прибывают в резиденцию президента Беларуси с автоматами и в бронежилетах на вертолете. Кадры вызвали ажиотаж – пользователи соцсетей высмеяли белорусского президента и начали создавать мемы по этому поводу.

Коля Лукашенко в военной экипировке Скриншот видео

Колю Лукашенко высмеяли в сети Twitter

Лукашенко с сыном Колей стали героями мемов Twitter

В сети создают мемы о Лукашенко и его сыне Twitter

Отметим, недавно внешность сына Александра Лукашенко Николая спровоцировала фурор в сети. Парень был замечен на военном параде в Москве, после чего возник ажиотаж в социальных сетях.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети также активно обсуждают, кто является мамой Коли Лукашенко. Вероятно, любимого сына Александру Лукашенко родила некая Ирина Абельская – бывший личный врач президента Беларуси.

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