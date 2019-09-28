Кокаин в трусах: появилось видео с задержанием Бочкаревой

В сети показали видео с задержанием полицией российской актрисы Натальи Бочкаревой с наркотиками.

Соответствующий ролик с признанием звезды сериала "Счастливы вместе" о том, что кокаин у нее находится в трусах, обнародовал Telegram-канал 112 (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

Бочкареву поймали с кокаином в трусах

В частности, Бочкареву задержали в Москве, на улице Стромынка, в ночь на 28 сентября. Актриса сама призналась, что у нее есть сверток с "порошкообразным веществом".

Наталья Бочкарева попалась с кокаином в трусах Кадр из видео

"Я имею свернутую в трубочку купюру, которая у меня спрятана. И мешочек, в котором у меня остатки вот этого средства наркотического. Кокаин. Здесь, во мне", – подтвердила Бочкарева.

В МВД прокомментировали задержание актрисы. По словам представителей ведомства, актриса сильно нервничала и отказалась от освидетельствования. В качестве меры пресечения избрали подписку о невыезде.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появилась информация о задержании Бочкаревой с кокаином. Сама актриса в ответ на шумиху в прессе заявила, что все это ложь, и весь день она провела с детьми.

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