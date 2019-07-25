"Кокаин, гульки, безудержный секс": Лолита раскрыла грязные подробности из жизни

Российская певица Лолита Милявская призналась, что подсела на наркотики в 40 лет и пустилась во все тяжкие.

Соответствующее заявление она сделала в выпуске AGENTSHOW с Анастасией Ивлеевой (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

По словам Лолиты, вся проблема заключалась в том, что она попробовала наркотики слишком поздно, "когда все уже отгуляли".

Лолита Милявская Кадр из видео

"Я думаю, это обычный слом человеческий. Когда всю жизнь пашешь и жизни не видишь… Когда вдруг начинаешь ее видеть, а она оказывается другой. А в этот момент, когда начинаешь ее видеть, ломается та, которая была для тебя вакуумом", – пояснила она.

Таким образом, добавила Милявская, и подсаживаются на наркотики, когда приходит осознание. "В этот момент ты просто думаешь: "да нас*ать на всех! Во все тяжкие!" И я во все тяжкие в 40 лет. Кокаин, гульки – все, что угодно. Безудержный секс", – раскрыла она подробности.

Лолита также добавила, что до своей зависимости количество сексуальным партнеров можно было пересчитать по пальцам.

"А вот после оно уже пошло… руки закончились. Первое время я считала. Это было нелепое доказательство себе: "а что, так можно?" Потом это все закончилось. Я поняла: или я себя буду разрушать, или мне это не надо. Я решила, что не надо", – резюмировала Лолита.

Как сообщал OBOZREVATEL, Лолита уже рассказывала, что подсела на наркотики, когда в ее жизни появились "подходящие люди". Но завязала, когда поняла, что "физически умерла".

Недавно Милявская развелась с мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым. Он позже рассказал, что Лолита делала что хотела, а также подвержена женскому алкоголизму.

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