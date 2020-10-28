Кого из российских звезд не пускают в Украину: назван список

После оккупации Крыма и войны на Донбассе многим популярным артистам запретили въезд в Украину, так как они открыто поддерживали Россию и Путина, а некоторые даже выступали на территории так называемых Донецкой и Луганской Народных Республик.

Первыми, кому запретили посещать Украину, стали Михаил Боярский, Михаил Пореченков и Юлия Чичерина, говорится в программе "ЖВЛ" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

После и во время конфликта между Украиной и Россией многие известные артисты продолжали выступать, несмотря на Законы Украины. Так, список звезд, которым запрещено посещать территорию нашей страны, с каждым разом пополняется. На сегодняшний день сюда входят Михаил Боярский, Олег Газманов, Наташа Королева, Филипп Киркоров, Николай Басков, Лолита Милявская и другие.

Некоторые артисты до сих пор делают вид, что не понимают, почему их не пускают и показывают на публику, как скучают за украинскими зрителями.

Николаю Баскову запретили въезд в Украину Afisha.ru

Например, уроженка Киева Наташа Королева, которая уже долгое время проживает в Москве, была членом партии "Единая Россия". В 2016 году певица планировала свой сольный концерт в Киеве, но за два месяца до шоу СБУ запретила ей въезд в Украину за то, что она "создает предпосылки для вмешательства во внутренние дела Украины, поддерживая действия РФ в вопросе аннексии автономной республики Крым".

Королева посчитала, что такое решение незаконно и даже обратилась в социальной сети к действующему президенту Владимиру Зеленскому. Отметим, что из запретного списка ее не исключили, но все же пустили на похороны бабушки.

Наташа Королева и ее бабушка Корреспондент.net

Также в знак того, что певица скучает по родине, во дворе своего дома в Подмосковье она обустроила целый национальный колорит. Артистка разрисовала подсолнухами забор, но при этом в Крым ездить не перестала.

Популярный Филипп Киркоров также признался, что скучает по украинскому зрителю, которого не видел уже шесть лет. Певец ждет, что его лично пригласит Владимир Зеленский, но просить его об этом пока не собирается.

Отметим, что при этом Киркоров все же продолжает посещать Крым. Этим летом он побывал на фестивалях на полуострове.

Филиппу Киркорову запретили въезд в Украину Российская газета

Также в запретный список попала певица Глюкоза, которая посещала Крым. Но этот факт она пыталась скрыть от украинских пограничников, ссылаясь на плохую память. В аэропорту артистка не смогла вспомнить, когда последний раз посещала полуостров и назвала его украинским. Но из "черного списка" Глюкозу все же не исключили.

Позже Глюкоза выступила с гневной речью в сети, обвинив Украину в том, что ее продержали три часа и вынудили сказать фразу о Крыме, а потом якобы все смонтировали.

Глюкозе запретили въезд в Украину Город Прима

Подобным образом поступил и Сергей Лазарев. Изначально в интервью Кате Осадчей он сказал, что не ступит и ногой в Крым, и назвал его украинским. А когда интервью набрало популярность, то певец от своих слов отказался.

Сергею Лазареву запретили въезд в Украину Телеканал "Россия"

Лолита Милявская – уроженка Киев. Здесь проживают ее мама и дочь, которые оказались в списке не въездных. Однажды артистка пыталась посетить Украину, но из-за поездки в Керчь в 2015 году – певице отказали. Звезда устроила скандал, орала и неприлично выражалась, но это никак не спасло ситуацию и Милявскую занесли в "черный список".

Лолите Милявской запретили въезд в Украину Ponominalu

Также из одесского аэропорта вернули российского актера Кирилла Сафонова. Принять участие в одном из украинских проектов не сможет актер Антон Пампушный, а известная певица Zivert отменила свой концерт в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, двух топовых украинских боксеров Александра Усика и Василия Ломаченко внесли в базу сайта "Миротворец".