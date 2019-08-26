Когда я проходил полиграф, то сразу во всем сознался – Сергей Пархоменко в блиц-шоу "Без грима"

Харизматичный и саркастичный мачо, обаяние которого распространяется далеко за пределы созданных им образов – брутального Сереги и франта по имени Полиграф Шарикоff – Черный бумер шоубиза Сергей Пархоменко рассказал в эксклюзивном интервью Анне Буткевич, почему рэпер Серега вдруг назвал себя собачьим именем, кто из наставников "Х-фактора" был лучше него, готов ли он за миллион долларов выступить обнаженным, кому из украинских артистов он бы заплатил, чтобы записать дуэт, и какой лучший рецепт от стресса.

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