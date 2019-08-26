Главная Новости
Мова Язык
Спорт Lady

/ Люди

Когда я проходил полиграф, то сразу во всем сознался – Сергей Пархоменко в блиц-шоу "Без грима"

1.6т Читать материал на украинском

Харизматичный и саркастичный мачо, обаяние которого распространяется далеко за пределы созданных им образов – брутального Сереги и франта по имени Полиграф Шарикоff – Черный бумер шоубиза Сергей Пархоменко рассказал в эксклюзивном интервью Анне Буткевич, почему рэпер Серега вдруг назвал себя собачьим именем, кто из наставников "Х-фактора" был лучше него, готов ли он за миллион долларов выступить обнаженным, кому из украинских артистов он бы заплатил, чтобы записать дуэт, и какой лучший рецепт от стресса.

Не пропустите 27 августа в 07:30 на ОbozTV

Когда я проходил полиграф, то сразу во всем сознался – Сергей Пархоменко в блиц-шоу "Без грима"

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Прямая трансляция" на OBOZREVATEL.

Темы
Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Без грима
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...