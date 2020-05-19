Когда возобновят работу отели в Украине: известна дата

Большинство курортных отелей Украины планируют возобновить свою работу с 1 июня. Кроме того, некоторые гостиницы начали работать еще 15 мая.

Об этом передает издание "Интерфакс-Украина".

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Так, сообщается, что с июня начнут работать такие отели: "Отрада" (Одесса), "Гора" (с.Поляница), "Вилла Санторини" (с.Каролино-Бугаз), Orange Hotel (Одесса), курортно-гостиничный комплекс "Свитязь" (Трускавец).

С 15 мая планировали начать работать бутик-отель "Поэзия Странствий" (Сходница), а также гостиница "Южная София" (Затока, Одесская обл.). При этом, 12 мая отель Mezzanine White и Platium SPA & Resort под Киевом уже начал приглашать первых клиентов.

Также отмечается, что не все отели намерены открыться полностью: некоторые запустят лишь часть номерного фонда.

http://openhospitality.org/

Примечательно, что большинство гостиниц, которые ориентируются на украинских и семейных туристов, ожидают загрузку на прошлогоднем уровне. А вот отели, которые принимают иностранных гостей, наоборот, прогнозируют снижение загрузки. В основном же гостиницы расчитываю на постоянных клиентов.

Кроме того, сообщается, что многие владельцы отелей, ориентированных на иностранных гостей и бизнес-поездки, планируют сократить штат сотрудников на 10-20%.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Египте 18 отелей получили сертификаты безопасности, которые дают возможность возобновить работу, но с определенными ограничениями.

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