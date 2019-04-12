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"Когда уже поженятся?" Лазарева и Лорак поймали за нежностями на публике

2.2тЧитать материал на украинском

Украинскую певицу Ани Лорак, которая живет и работает в России, поймали за нежностями с певцом Сергеем Лазаревым. Так, на мероприятии, которое было посвящено премии "Жара Music Awards" артист сидел рядом с ней и что-то говорил ей на ухо.

Фото разместили на странице "rr_photo" в социальной сети Instagram.

"Когда уже поженятся?" Лазарева и Лорак поймали за нежностями на публике
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"Прекрасная пара", "На ушко звучат слова "I love you,my dear!", "Когда они уже поженятся", "Так хотелось бы чтобы эти двое красивых людей были вместе", - пишут в комментариях к фото.

"Когда уже поженятся?" Лазарева и Лорак поймали за нежностями на публике
"Когда уже поженятся?" Лазарева и Лорак поймали за нежностями на публике
"Когда уже поженятся?" Лазарева и Лорак поймали за нежностями на публике
"Когда уже поженятся?" Лазарева и Лорак поймали за нежностями на публике
"Когда уже поженятся?" Лазарева и Лорак поймали за нежностями на публике
"Когда уже поженятся?" Лазарева и Лорак поймали за нежностями на публике
"Когда уже поженятся?" Лазарева и Лорак поймали за нежностями на публике

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинская певица, которая живет сейчас в России, получила очередную награду российской музыкальной премии "Жара Music Awards". Она обзавелась статуэткой за лучшее шоу.

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Персоны
Ани ЛоракСергей Лазарев
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