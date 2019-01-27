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''Когда она раздвигает ноги...'' Раскрыт секрет шпагата Волочковой

2.3тЧитать материал на украинском

Российская светская львица и бывшая балерина Анастасия Волочкова регулярно демонстрирует публике коронный шпагат, чтобы скрыть недостатки своей фигуры.

Такое мнение высказала в эфире шоу "Бурчук LIVE" на ObozTV психолог Елена Рыхальская, комментируя фото российской светской львицы.

"Шпагат – конек Волочковой. С визуальной точки зрения, у нее очень широкие мужские плечи. Поэтому, когда она раздвигает ноги в шпагате, то плечи выглядят уже, фигура выглядит более пропорциональной", – объяснила Рыхальская.

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Комментируя огромную популярность данных снимков в соцсетях, психолог отметила: "Людям нужен позитив. Кому-то нравится, кто-то может посмеяться над ней – это тоже позитивная реакция – красота это или сплетни со знаком плюс... Если у вас отрицательные эмоции, включайте интернет и смотрите фото Волочковой".

''Когда она раздвигает ноги...'' Раскрыт секрет шпагата Волочковой

Instagram Анастасии Волочковой

''Когда она раздвигает ноги...'' Раскрыт секрет шпагата Волочковой

Instagram Анастасии Волочковой

''Когда она раздвигает ноги...'' Раскрыт секрет шпагата Волочковой

Instagram Анастасии Волочковой

''Когда она раздвигает ноги...'' Раскрыт секрет шпагата Волочковой

Instagram Анастасии Волочковой

''Когда она раздвигает ноги...'' Раскрыт секрет шпагата Волочковой

Instagram Анастасии Волочковой

Ранее OBOZREVATEL обнародовали фото топ-10 звезд, которые умеют садиться на шпагат не хуже Анастасии Волочковой.

Шоу "Бурчук LIVE" смотрите ежедневно по будням с 15:00 до 17:00 на ObozTV.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TV
Персона
Анастасия Волочкова
Место
Россия
Тег
шоу-бизнес
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CARGO 100
CARGO 100
Леночка Рыхальская, спасибо, ты права на все 100% !!!
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Колибаба Николай
Колибаба Николай
CARGO 100, Леночка не права, а дурна и завислива!
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