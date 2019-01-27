''Когда она раздвигает ноги...'' Раскрыт секрет шпагата Волочковой

Российская светская львица и бывшая балерина Анастасия Волочкова регулярно демонстрирует публике коронный шпагат, чтобы скрыть недостатки своей фигуры.

Такое мнение высказала в эфире шоу "Бурчук LIVE" на ObozTV психолог Елена Рыхальская, комментируя фото российской светской львицы.

"Шпагат – конек Волочковой. С визуальной точки зрения, у нее очень широкие мужские плечи. Поэтому, когда она раздвигает ноги в шпагате, то плечи выглядят уже, фигура выглядит более пропорциональной", – объяснила Рыхальская.

Комментируя огромную популярность данных снимков в соцсетях, психолог отметила: "Людям нужен позитив. Кому-то нравится, кто-то может посмеяться над ней – это тоже позитивная реакция – красота это или сплетни со знаком плюс... Если у вас отрицательные эмоции, включайте интернет и смотрите фото Волочковой".

Instagram Анастасии Волочковой

Instagram Анастасии Волочковой

Instagram Анастасии Волочковой

Instagram Анастасии Волочковой

Instagram Анастасии Волочковой

Ранее OBOZREVATEL обнародовали фото топ-10 звезд, которые умеют садиться на шпагат не хуже Анастасии Волочковой.

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