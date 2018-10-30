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''Когда нас Путин уже заберет!'' Российская звезда разразилась ''сенсацией'' о стране ЕС

12.3тЧитать материал на украинском

Российская певица Вика Цыганова, поддержавшая оккупацию Крыма и войну на Донбассе, заявила, что в Европе ждут "спасения" президента РФ Владимира Путина.

"Я уже четыре года работаю в Италии и очень плотно общаюсь с простыми людьми. Многие прямо говорят: "Когда нас Путин уже заберет", - уверяет она, пишут "Аргументы и факты".

По ее словам, в Европе "простым смертным намного сильнее закручивают гайки", чем в России.

"Мы здесь (в РФ. – Ред.) можем хоть что-то говорить и выражать свою позицию. А там нет такой свободы слова", - добавила певица.

Вика Цыганова

Вика Цыганова

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Говоря об агрессии РФ на Донбассе, Цыганова сообщила, что на протяжении последних 20 лет ездит в эти регионы, а последний раз, когда там была, участвовала в акции "Бессмертный полк" и пела на концерте 9 мая.

Как сообщал OBOZREVATEL, поддерживающий ''русский мир'' рокер Гарик Сукачев мечтает о последнем сроке Путина.

Персона
Вика Цыганова
Место
Россия
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Aleshin Aleksei
Aleshin Aleksei
Интересно,итальянцы читали этот бред?В Европе всем глубоко насрать на жизнь русских.И о политике путина у них очень скромные познания.Но было бы неплохо испробовать русский мир на итальянцах.Интересно,как бы они потом гнали сраной метлой эту чудо певичку с её русским миром.
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Трамп Парамп
Трамп Парамп
Россияне всегда помогали слабым,убогим и обездоленным. Помогут и итальянцам-они народ хороший !
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Дейман Алон
Дейман Алон
Ебанутая прошмандовка Вика даже не знает, что в Срашкороссии за безобидный репост сразу шьют дело за экстремизм, о каком свободном выражении своих мыслей она ведет речь?!
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