''Когда нас Путин уже заберет!'' Российская звезда разразилась ''сенсацией'' о стране ЕС

Российская певица Вика Цыганова, поддержавшая оккупацию Крыма и войну на Донбассе, заявила, что в Европе ждут "спасения" президента РФ Владимира Путина.

"Я уже четыре года работаю в Италии и очень плотно общаюсь с простыми людьми. Многие прямо говорят: "Когда нас Путин уже заберет", - уверяет она, пишут "Аргументы и факты".

По ее словам, в Европе "простым смертным намного сильнее закручивают гайки", чем в России.

"Мы здесь (в РФ. – Ред.) можем хоть что-то говорить и выражать свою позицию. А там нет такой свободы слова", - добавила певица.

Вика Цыганова

Говоря об агрессии РФ на Донбассе, Цыганова сообщила, что на протяжении последних 20 лет ездит в эти регионы, а последний раз, когда там была, участвовала в акции "Бессмертный полк" и пела на концерте 9 мая.

Как сообщал OBOZREVATEL, поддерживающий ''русский мир'' рокер Гарик Сукачев мечтает о последнем сроке Путина.