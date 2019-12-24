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24 декабря • обновлено в 17:56
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"Когда это Молдова стала монархией?" Звезды "Квартала" поддели Кароль с Баланом

1.7т
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На концерте "Рождественская история" команда "Женского квартала" пошутила над отношениями украинской певицы Тины Кароль и молдавского музыканта Дана Балана.

Так, юмористки отметили, что в рождественскую ночь Кароль будет гадать именно на своего партнера по шоу "Голос країни".

"Когда это Молдова стала монархией?" Звезды "Квартала" поддели Кароль с Баланом

НВ

Новости
Светящееся платье и костюм-пряник: какими образами удивляла Тина Кароль в первый день "Рождественской истории"
"Тина, а на кого ты собираешься гадать? На принца? А мне вот интересно, когда это у нас Молдова стала монархией? Тина, мы все понимаем, что ты будешь гадать на Дана Балана", - пошутили на сцене.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тина Кароль порадовала поклонников новым соблазнительным фото. На нем звезда позировала в мини-платье с очень глубоким декольте, подставив лицо солнцу.

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Автор
Мария Дидык
Персоны
Тина Кароль Дан Балан
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