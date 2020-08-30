Кобзон умер 2 года назад: какими фразами об Украине оскандалился певец

30 августа 2018 года умер советский и российский певец украинского происхождения Иосиф Кобзон, который активно поддерживал политику Кремля в отношении Украины, в том числе и аннексию Крыма и действия боевиков "Л/ДНР"..

Последние годы жизни артист не единожды оказывался в центре внимания СМИ из-за своих ярых и довольно грубых высказываний в адрес Украины. Кобзон охотно комментировал события на Евромайдане и военные действия на Донбассе. Позицию и настрои украинцев артист зачастую назвал "мракобесием" "больной" или "сумасшедшей" страны. OBOZREVATEL вспомнил его самые скандальные цитаты.

Про Крым

"Мы (Россия. – Ред.) взяли на себя непосильную ношу – Крым. Это исконно русская территория, которую мы финансируем из нашего скудного российского бюджета.

"Крым-то проголосовал. Референдум-то был. И исторически – вы, журналисты, поройтесь – Крым до Хрущева был российским. И живут там люди, которые проголосовали за присоединение к России", – говорил артист.

Про Донбасс

Кобзон охотно поливал грязью события в Украине после Евромадана, критиковал деятельность властей и волонтеров. Довольно резкую реакцию однажды вызвало поздравление президента Украины Петра Порошенка жителей Донецка с Днем города. Артист уверенно заявлял, что на Донбассе никогда больше не прозвучит украинский гимн.

Кобзон и Захарченко Zaxid.net

"Это позорное и предательское лукавство. Ему очень хочется, чтобы этот могущественный край был у него в подчинении. Но этого никогда не произойдет", - утверждал певец.

"Донбасс никто не ставил на колени и никому не дано этого сделать. Мы никогда не будем петь украинский гимн, пока будут живы жители Донецка, пока жив я. У нас есть свои гимны и песни, которые мы будем петь".

О Майдане

С бывшим главарем террористов на Донбассе Александром Захарченко Кобзон, который сам являлся выходцем из Украины (артист родился в 1937 году в Донецкой области), даже обсуждал планы по примирению Украины и России. Вот только сам певец не верил в примирения и называл Украину "сумасшедшей".

"Вот мне говорят – возможно, вы возьмете и помирите обе стороны? А как я их буду мирить? Тех, кто на той стороне, надо лечить. Вот у меня внучки спрашивают: дед, скажи, а что вообще с Украиной? Я им отвечаю: они сошли с ума"

"Майдан украинцев зомбировал, они сами стали террористами. Я ненавижу Майдан, и всех приверженцев", - отмечал он в беседе с журналистами.

Про Украину

Одной из тем, на которую яро любил дискутировать Кобзон, была власть США над "дураками" в Украине.

Иосиф Кобзон умер 30 августа 2018 года Lenta.Ru

"Украина – это американские марионетки. Я их даже всех по фамилиям переделал: "дурак" Обама, Петр "потрошенко". Да дурак он, Обама, он самый настоящий "дурак" Обама. Он же полез не потому, что он защищал демократию и нанял этих негодяев – "потрошенко", Яценюка и других", – высказывался Кобзон.

"Для меня не существует Украины, в которой существует фашистский режим, поэтому я не хочу быть почетным гражданином".

Отметим, ввиду антиукраинской позиции в Украине в отношении соратника террористов были применены санкции: блокирование активов, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, а также лишение государственных наград. Когда же артиста спросили, какого он об этом мнения, тот заявил, что награды ему в свое время давала "другая Украина".

Как сообщал OBOZREVATEL, Иосиф Кобзон скончался 30 августа в Москве в возрасте 80 лет. Перед этим он сутки пролежал в коме.

Причиной смерти стало онкологическое заболевание. У него был рак на четвертой стадии.

Читайте также на OBOZREVATEL, как Кобзон незадолго до смерти обрушился с критикой на "Миротворец" – украинский добровольческий центр, фиксирующий преступления против национальной безопасности Украины.

Самые красивые фотографии звезд, моделей и актрис - в нашем Instagram.