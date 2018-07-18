Кобзон признался: у самого популярного барда России обнаружили рак

Популярный российский бард Александр Розенбаум борется с онкологическим заболеванием.

Эту информацию рассказал эстрадный певец Иосиф Кобзон в эфире ток-шоу "Пусть говорят", пишет URA.RU.

"Когда мне поставили этот диагноз, я почему-то не панически принял этот приговор", — рассказал Кобзон.

Как известно, несколько лет назад у певца диагностировали рак предстательной железы.

Иосиф Кобзон и Александр розенбаум

Кобзон отметил, что многим знакомым коллегам рекомендовал клинику, где регулярно сам проходит обследование.

"Буйнова, Розенбаума лечили там же. Крутого там осматривали после Америки" — добавил певец, однако ничего не сказал, какого рода онкологическое заболевание у Розенбаума.

О здоровье Розенбаума давно ходили противоречивые слухи, однако все они были связаны заболеваниями сердца.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее популярный российский певец Александр Буйнов рассказал о борьбе с раком.