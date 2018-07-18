Кобзон признался: у самого популярного барда России обнаружили рак

Популярный российский бард Александр Розенбаум борется с онкологическим заболеванием.
Эту информацию рассказал эстрадный певец Иосиф Кобзон в эфире ток-шоу "Пусть говорят", пишет URA.RU.
"Когда мне поставили этот диагноз, я почему-то не панически принял этот приговор", — рассказал Кобзон.
Как известно, несколько лет назад у певца диагностировали рак предстательной железы.
Иосиф Кобзон и Александр розенбаум
Кобзон отметил, что многим знакомым коллегам рекомендовал клинику, где регулярно сам проходит обследование.
"Буйнова, Розенбаума лечили там же. Крутого там осматривали после Америки" — добавил певец, однако ничего не сказал, какого рода онкологическое заболевание у Розенбаума.
О здоровье Розенбаума давно ходили противоречивые слухи, однако все они были связаны заболеваниями сердца.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее популярный российский певец Александр Буйнов рассказал о борьбе с раком.