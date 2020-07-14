Кобзон поддерживал связь с ОПГ и "мафией": в сети всплыло любопытное фото

Известный советский и российский певец, депутат Государственной думы РФ Иосиф Кобзон, который умер 30 августа 2018 года, имел связь с одной из самых известных ОПГ "Центровые".

Снимок российских преступников, датированный 1993-1994 годами, опубликовал Telegram-канал "Девяностые".

Так, согласно данным канала, фото было сделано во время закрытого банкета в ресторане "Космос" (г. Екатеринбург, РФ). На кадре Кобзон обнимается с членами ОПГ.

ОПГ "Центровые" и Иосиф Кобзон, банкет в "Космосе" Telegram-канал "Девяностые"

Отметим, ОПГ "Центровые" – одна из мощнейших организованных преступных группировок России начала 1990-х годов. Она контролировала центр Екатеринбурга, из-за чего и получила свое название. Ее создателями была группа карточных шулеров, "работавших" в подвалах известного в Екатеринбурге ресторана "Космос". В числе организаторов "Центровых" было много представителей ассирийской диаспоры, которые пользовались поддержкой знаменитого московского вора в законе Аслана Усояна, известного как Дед Хасан. Лидером группировки стал Олег Вагин (успешный боксер в суперлегком весе), который создал свой начальный капитал, занимаясь мелкими валютными махинациями и игрой в карты.

Во время пика своей деятельности под контролем группировки были военно-промышленный комплекс Екатеринбурга, а также часть металлургического комплекса. "Центровые" вышли на международный уровень, контактировали с представителями международной преступности. Участники группировки поставляли оружие в Венгрию и вели законный бизнес в Бельгии. В "Центровую ОПГ" входило несколько сотен человек, в том числе ветераны войны в Афганистане, бывшие сотрудники МВД и КГБ.

Иосиф Кобзон Антикор

Напомним, слухи о том, что Кобзон был тесно связан с русской мафией, ходили с 90-х годов. Сам же певец не отрицал, что у него имеются обширные связи в различных кругах, и он был частым гостем на "бандитских корпоративах". В 1994 году газета "Коммерсантъ" даже присвоила певцу титул "авторитет года". При этом Кобзон всегда старался подчеркнуть, что держал с ворами дистанцию.

В принадлежности к криминальному миру Кобзона обвиняло и ФБР, в 1995-м запретившее ему въезд в Соединенные Штаты Америки. Представители федеральной службы сообщили о причастности артиста к торговле оружием и наркотиками, а также в связях с русской мафией.

Иосиф Кобзон и "авторитет" Тайванчик Антикор

В 1999 году на Кобзона было совершено покушение. Тогда взрывчатку мощностью в 5 кг тротила заложили в офисе певца возле Кремля.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кобзон владел недвижимостью и автомобилем на общую сумму свыше $13 млн. На наследство претендовали его вдова Нинель и двое детей.