Княгиня Монако сбрила часть волос и вышла на публику: поклонники ее раскритиковали

42-летняя княгиня Монако Шарлен появилась на публике в новом имидже, который удивил ее поклонников. Так, женщина сбрила часть волос, а также изменила их цвет.

Шарлен посетила ярмарку рождественских подарков во дворце Монако в Монте-Карло вместе со своими детьми. Соответствующие снимки опубликовали на странице в Instagram DNARoyals (чтобы посмотреть их, доскролльте до конца страницы).

Так, княгиня продемонстрировала новый цвет волос – мелирование и сбрила левую сторону головы и затылок. Стоит отметить, что ранее Шарлен делала стрижку в стиле "боб" и имела блондинистый оттенок.

Княгиня Монако Шарлен появилась на публике в новом имидже Instagram DNARoyals

Княгиня Шарлен сбрила часть волос Instagram DNARoyals

Княгиня Шарлен кардинально сменила имидж Instagram DNARoyals

Пользователи сети неоднозначно отреагировали на такой дерзкий имидж княгини. Многие фанаты раскритиковали ее поступок и сказали, что ей вовсе не идет такой образ.

"Она сошла с ума!"

"Я считаю, что это ужасно. Волосы – это рамка лица"

"Я в шоке…"

"У нее ужасные волосы... Господи, и она принцесса…"

Фанаты раскритиковали поступок княгини Шарлен Скриншот

Княгиню Шарлен засыпали негативными комментариями Скриншот

В сети считают, что Шарлен не идет такой образ Скриншот

Напомним, Шарлен – княгиня Монако, супруга Альбера II, князя Монако. Профессиональная пловчиха, выступала на Олимпийских играх и других соревнованиях за ЮАР.

Княгиня Шарлен вышла на публику с новой прической Instagram DNARoyals

Княгиня Шарлен на ярмарке рождественских подарков Instagram DNARoyals

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон удивила поклонников сменой имиджа. Так, она предстала с новой стрижкой и цветом волос.