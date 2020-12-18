Княгиня Монако сбрила часть волос и вышла на публику: поклонники ее раскритиковали

42-летняя княгиня Монако Шарлен появилась на публике в новом имидже, который удивил ее поклонников. Так, женщина сбрила часть волос, а также изменила их цвет.

Шарлен посетила ярмарку рождественских подарков во дворце Монако в Монте-Карло вместе со своими детьми. Соответствующие снимки опубликовали на странице в Instagram DNARoyals (чтобы посмотреть их, доскролльте до конца страницы).

Так, княгиня продемонстрировала новый цвет волос – мелирование и сбрила левую сторону головы и затылок. Стоит отметить, что ранее Шарлен делала стрижку в стиле "боб" и имела блондинистый оттенок.

Пользователи сети неоднозначно отреагировали на такой дерзкий имидж княгини. Многие фанаты раскритиковали ее поступок и сказали, что ей вовсе не идет такой образ.

"Она сошла с ума!"

"Я считаю, что это ужасно. Волосы – это рамка лица"

"Я в шоке…"

"У нее ужасные волосы... Господи, и она принцесса…"

Напомним, Шарлен – княгиня Монако, супруга Альбера II, князя Монако. Профессиональная пловчиха, выступала на Олимпийских играх и других соревнованиях за ЮАР.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон удивила поклонников сменой имиджа. Так, она предстала с новой стрижкой и цветом волос.