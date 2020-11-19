Книга Барака Обамы установила рекорд в США: он обогнал свою жену

Экс-президент США Барак Обама выпустил свою книгу под названием "Земля обетованная" (A Promised Land), которая побила рекорд продаж за первые сутки.

В ней описан весь путь в политике Обамы, передает "CNN".

Как стало известно, в Канаде и США за один день купили 887 тысяч экземпляров.

Кроме того, даже в одном из магазинов Вашингтона в полночь начали продавать копии "Земли обетованной". Книготорговцы утверждают, что она будет лидировать по продажам на протяжении всего курортного сезона.

Стоит отметить, что книга экс-президента также обошла по продажам бестселер его жены Мишель Обамы "Становление"– 725 тысяч копий.

Как сообщал OBOZREVATEL, в своей книге "Земля обетованная" (A Promised Land) бывший глава Белого дома писал о России и ее президентах Владимире Путине и Дмитрии Медведеве.