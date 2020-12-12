Ушла эпоха: Виктюк, Жванецкий, Коннери и другие знаменитости, умершие в 2020 году

Борис Клюев, Михаил Жванецкий, Шон Коннери, Кензо Такада, Эннио Морриконе и другие знаменитости не смогли пережить этот год.

2020 год запомнится не достижениями и успехами в мире шоу-бизнеса, а огромными утратами. Он стал по-настоящему скорбным из-за огромного количества смертей, с которыми столкнулись лицом к лицу люди разного возраста, статуса и положения. Этой подборкой OBOZREVATEL почтил память звезд, которые ушли в 2020 году.

Борис Клюев

Народный артист и актер театра и кино Борис Клюев умер 1 сентября после двух лет борьбы с раком легких. Звезда "Ворониных" продолжал работать на сцене до последнего, а мысль о том, что жизнь может оборваться в любую минуту, не могла заставить бросить любимое дело. На его похороны пришли не только коллеги, но и поклонники, а также студенты, которых он обучал актерскому мастерству.

Борис Клюев. rbc.ru

Михаил Жванецкий

Символ одесского юмора и летописец парадоксов советского быта Михаил Жванецкий скончался 6 ноября. На момент смерти ему было 86 лет. Жванецкий провел полвека на сцене и за это время запомнился своим умным и поэтическим юмором и афоризмами на все случаи жизни. Вот некоторые из них:

Мыслить так трудно, поэтому большинство людей судит.

Лучше промолчать и показаться дураком, нежели заговорить и не оставить на этот счет никаких сомнений.

Что наша жизнь: не привыкнешь – подохнешь, не подохнешь –привыкнешь.

Лучше с любовью заниматься трудом, чем с трудом заниматься любовью.

Жизнь как рояль: клавиша белая, клавиша черная… крышка.

Михаил Жванецкий. kino-teatr.ru

Галина Поливанова

Украинская оперная певица Галина Поливанова ушла из жизни 6 декабря в Одессе. Ей было 92 года. Звание народной артистки Украины получила еще в 1963 году. Поливанова выступала на сцене во многих городах Украины и за рубежом, а также обучила немало известных артисток, в числе которых Людмила Довгань, Татьяна Анисимова и Лариса Зуенко.

Галина Поливанова. Odessa Online

Роман Виктюк

Известный театральный режиссер заболел коронавирусом. 27 октября его госпитализировали в Москве с подтвержденным диагнозом. Виктюк скоропостижно скончался, когда уже шел на поправку и готовился к выписке. Как сообщили врачи, причиной стала тромбоэмболия. Роман Виктюк оставил громадный след в театральном деле. На его счету больше 250 спектаклей, созданных в театрах России, Украины, Литвы, Латвии, Италии, США, Финляндии и других стран.

Из двух бриллиантов выше ценится тот, который имеет червоточину, а не тот, у которого все грани одинаковые.

Антитеза любви – не ненависть, а смерть. Это ее изнаночная поверхность. Всякий, кто прочитал Шекспира и Эсхила, это знает.

Жизнь человека предопределена, надо только уметь разгадать свой небесный шифр.

Роман Виктюк. culture.ru

Олег Модзелевский

Украинский актер театра и кино Олег Модзелевский ушел из жизни в 66 лет. Модзелевский был верующим человеком и запомнился тем, что часто играл священнослужителей. Так, характерные роли у него были в сериалах "Я подарю тебе рассвет", "Порох и дробь" и в фильме "Биение сердца".

Олег Модзелевский. Facebook фотохудожника Сергея Рыжкова

Вячеслав Войнаровский

Известный оперный певец и звезда "Кривого зеркала" Вячеслав Войнаровский скончался ночью 24 сентября у себя дома. Ему было 75 лет. Войнаровский выступал с оперными партиями Труффальдино в "Любви к трем апельсинам" Сергея Прокофьева, Барона Каллоандро в "Прекрасной мельничихе" Джованни Паизиелло, Трике в "Евгении Онегине" Петра Чайковского и многих других.

Вячеслав Войнаровский. rbc.ru

Тереза Перета

Народная артистка Украины Тереза Перета провела более полувека на сцене Франковского драматического театра. На ее счету сотни театральных ролей. Перета запомнилась зрителям своим искусным мастерством и харизмой.

Тереза Перета. galychyna.if.ua

Армен Джигарханян

Народный артист СССР скончался 14 ноября в возрасте 85 лет из-за отказа почек. Многие помнят Джигарханяна по таким фильмам, как "Здравствуйте, я ваша тетя!", "Ширли-мырли", "Место встречи изменить нельзя" и "Собака на сене".

Армен Джигарханян. rbc.ru

Борис Плотников

71-летний народный артист России и знаменитый актер, сыгравший Борменталя в "Собачьем сердце", умер от коронавируса после недели пребывания под искусственной вентиляцией легких. О его смерти стало известно 2 декабря.

Борис Плотников. rbc.ru

Чедвик Боузман

43-летний актер буквально только в этом году обрел мировую популярность. Звезда "Черной пантеры" скончался в августе от рака толстой кишки. Известно, что Боузман боролся с онкологией на протяжении четырех последних лет. Уже посмертно Чедвик был удостоен награды "Герой всех времен" на церемонии вручения MTV Movie & TV Awards 2020.

Чедвик Боузман. itc.ua

Шон Коннери

Культовый актер, сыгравший Джеймса Бонда, скончался во сне от пневмонии и сердечной недостаточности 31 октября. Он ушел из жизни в возрасте 90 лет в своем личном особняке на Багамах. За свою карьеру Шон Коннери снялся в 70 фильмах, однако наибольшую популярность ему принесла роль Агента 007 в семи фильмах о Джеймсе Бонде, в которых Коннери снимался в период с 1962 по 1983 год.

Я думаю, что если не относиться к жизни с юмором, то она сведет вас с ума.

Я думаю, если волосы начинают выпадать еще в молодости, то возрастные проблемы переносятся легче.

И хотя ноги мои устали, сердце – нет.

Шон Коннери. Instagram Шона Коннери

Кензо Такада

В октябре 2020 года мир моды лишился знаменитого дизайнера одежды Кензо Такаду. Он умер в возрасте 81 год от осложнений коронавируса. В 80-х годах Кензо один из немногих выступал за демократизацию одежды. Изюминкой модного дома Кензо стали яркие графические принты.

Надо быть любопытным и делать только то, что нравится, даже если это не приносит денег.

Телу нужно пространство. Как в физическом, так и в духовном смысле.

Когда ты вынужден реагировать на тенденции, которые тебе не очень близки… это лишает свободы. Мода — это календарь, всегда надо четко следовать расписанию.

Я всегда восхищался творениями Ива Сен-Лорана, но моим старшим братом был Карл Лагерфельд.

Мода как еда. Не нужно придерживаться одного и того же меню каждый день.

Кензо Такада. Reuters

Дайана Ригг

Звезда " Игры престолов " и бондианы скончалась в 82 года от рака 10 сентября. Актриса стала известна в мире после роли в фильме "На секретной службе Ее Величества", где Ригг сыграла роль единственной жены Джеймса Бонда. В 60-е годы Дайана Ригг снималась в популярном телесериале "Мстители". Удостоена награды Эмми, двух наград BAFTA и даже Ордена Британской империи.

Дайана Ригг. pikabu.ru

Дэвид Пол

6 марта покинул мир звезда "Нянек" Дэвид Пол. Ему было 62 года. Наибольшую популярность актер получил в 80-х-начале 90-х годов вместе с братом-близнецом Питером. Они вместе снялись в фильмах "Варвары" Руджеро Деодато и "Няньки". Дэвид Пол также профессионально занимался фотографией и провел много лет с другой стороны камеры, снимая бодибилдеров.

Дэвид Пол. lifestyle.24tv.ua

Эннио Морриконе

В июле в 91-летнем возрасте из жизни ушел итальянский композитор Эннио Морриконе. Морриконе написал хиты для многих известных кинокартин, среди которых "Однажды в Америке", "Хороший, плохой, злой", "За пригоршню долларов" и других, за что удостоился двух премий " Оскар " за музыку.

Эннио Морриконе. dailystorm.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, названы "Люди года 2020" по версии People. В топ попали такие представители мирового шоу-бизнеса, как Селена Гомес, Джордж Клуни и другие.