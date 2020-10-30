Клопотенко об отказе общения с россиянами: если думать, что нас что-то объединяет – мы станем частью РФ

Известный украинский ведущий и кулинар-реформатор Евгений Клопотенко рассказал о своем отношении к РФ и о том, почему не общается с россиянами.

Подробностями знаменитость поделился в интервью YouTube-программе "Антипод". По словам Евгения, для него Россия – страна-агрессор, которая ведет войну против Украины. Поэтому в том, чтобы контактировать с ее гражданами, или же говорить об их некой связи с украинцами – он не видит смысла. Клопотенко также отметил, что не считает всех россиян плохими, однако, по его мнению, пока наша страна не сформирует свою четкую национальную идею – с ними не надо говорить (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Евгений Клопотенко скриншот с видео

"Я считаю, что Россия – это агрессор, она с нами воюет. И тут не о чем говорить. Конечно, я не буду бить человека, который приехал из РФ и просто идет по улице, я не буду выкрикивать ничего, я толерантный. И не буду применять такие же методы, как это делают русские... Конечно, если рассматривать нашу историю, то есть какие-то вещи, которые нас связывают с россиянами. Но если мы начнем это поддерживать – то мы станем сразу Россией, ее частью. Поэтому я не позволяю себе коммуницировать с россиянами. Там есть, наверно, добрые люди. Но как только мы позволим себе коммуницировать с ним, мы сразу начнем пригревать их, позволим устанавливать свои порядки, пока они нам не сделают что-то плохое. Поэтому пока мы не сформируем свою четкую национальную идею – с русскими не надо говорить. Надо об этом забыть и не разбираться в том, есть там хорошие люди или нет", – заявил Клопотенко.

Евгений Клопотенко в YouTube-шоу "Антипод" скриншот с видео

Он также добавил, что не видит смысла в диалоге с россиянами еще потому, что они, по его мнению, "на два уровня ниже ментально" от украинцев.

"Я не хочу и не вижу смысла с ними говорить. Это люди, которые просто на два уровня ниже ментально. Если ты говоришь с человеком о том, что ты пережил, а он – нет, то этот человек может только кричать. Потому что когда говоришь с умным человеком, у которого гораздо больше опыта – чувствуешь себя тупым, а если ты чувствуешь себя тупым – ты агрессируешь. Мы пережили как нация в 10 раз больше, чем россияне. Поэтому говорить с ними есть смысл только тогда, когда они переживут подобное. Например, когда Америка или Япония отожмет половину России, тогда с ними можно собраться и спросить: "Ну что, ребята, как дела", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Евгений Клопотенко поделился трогательной речью об Украине, которая восхитила сеть.