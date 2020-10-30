Клопотенко о Елене Зеленской: на нее упал груз ответственности, она этого не хотела

Известный украинский ведущий и кулинар-реформатор Евгений Клопотенко рассказал о том, какое впечатление на него производит первая леди Украины Елена Зеленская.

Такими подробностями он поделился в интервью YouTube-программе "Антипод". По его словам, Зеленская – очень сильная женщина, но в некоторых моментах ей тяжело (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Ее попытка изменить что-то – это очень крутое желание. Но, мне кажется, что ей очень трудно, так как на нее упал такой груз ответственности. Елена светлый человек, который занимается детьми, но теперь ей трудно, потому что у нее груз ответственности. Она, видимо, теперь просто не может пойти поесть, потому что ее жизнь кардинально изменилась", – сказал Клопотенко.

Кроме того, он добавил, что если бы она очень хотела быть президентом, то уже давно бы проявляла свою активность.

"Но она очень ответственная и у нее есть хорошая команда. Там все активные, понимающие люди. У меня нет никакого сомнения, что то, что они делают – это очень позитивные вещи", – подчеркнул ведущий.

Как сообщал OBOZREVATEL, Евгений Клопотенко рассказал о своем отношении к РФ и о том, почему не общается с россиянами.