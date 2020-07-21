Клип российской группы Little Big побил рекорд "Евровидения"

Ольга Веркалец Люди 09:46, 21.07.2020

Ролик на песню Uno рейв-группы Little Big, которая должна была представлять Россию на Евровидении-2020 года, набрал более 134 млн просмотров за 4 месяца.

Как сообщили на странице группы в Instagram, таким образом был установлен рекорд по количеству просмотров клипов участников Евровидения на официальном YouTube-канале музыкального конкурса (ролик смотрите ниже).

Предыдущим рекордсменом был клип израильской певицы Нетти Барзилай на песню Toy – за два года он набрал 133 млн просмотров. Организаторы музыкального конкурса отметили, что рубеж в 100 млн просмотров пересекали только два раза.

В лидеры по количеству просмотров вошли также клип певицы из Германии Лены Майер-Ландрут на песню Satelite (64 млн просмотров) и видео на песню Allez Ola Olе французского исполнителя Джесси Матадора (61 млн просмотров).

Ролик группы Little Big на песню Uno набрал рекордное количество просмотров
Instagram @littlebigband

Как сообщал OBOZREVATEL, Илья Прусикин, лидер группы Little Big, которая должна была представлять Россию на Евровидении 2020, не хочет участвовать в музыкальном конкурсе в следующем году. Он заявил, что есть множество артистов, которые смогут достойно выступить.

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