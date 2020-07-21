Клип российской группы Little Big побил рекорд "Евровидения"
Ролик на песню Uno рейв-группы Little Big, которая должна была представлять Россию на Евровидении-2020 года, набрал более 134 млн просмотров за 4 месяца.
Как сообщили на странице группы в Instagram, таким образом был установлен рекорд по количеству просмотров клипов участников Евровидения на официальном YouTube-канале музыкального конкурса (ролик смотрите ниже).
Предыдущим рекордсменом был клип израильской певицы Нетти Барзилай на песню Toy – за два года он набрал 133 млн просмотров. Организаторы музыкального конкурса отметили, что рубеж в 100 млн просмотров пересекали только два раза.
В лидеры по количеству просмотров вошли также клип певицы из Германии Лены Майер-Ландрут на песню Satelite (64 млн просмотров) и видео на песню Allez Ola Olе французского исполнителя Джесси Матадора (61 млн просмотров).
Как сообщал OBOZREVATEL, Илья Прусикин, лидер группы Little Big, которая должна была представлять Россию на Евровидении 2020, не хочет участвовать в музыкальном конкурсе в следующем году. Он заявил, что есть множество артистов, которые смогут достойно выступить.