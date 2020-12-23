Клип группы Twenty One Pilots попал в Книгу рекордов Гиннесса

Клип группы Twenty One Pilots на песню Level Of Concern внесли в Книгу рекордов Гиннеса как самое длинное музыкальное видео в истории. Его продолжительность – 178 дней.

Так, в июне 2020 года коллектив запустил проект совместно со своими поклонниками. Каждый из них мог записать и загрузить собственный музыкальный ролик на сайт группы. Администраторы регулярно добавляли видео к музыкальному клипу, который не останавливался ни на минуту. В нем уместилось более 162 тысяч работ фанатов, сообщает издание World News Era (чтобы просмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

Группа Twenty One Pilots pinterest.com

Изначально планировалась бесконечная музыкальная трансляция. Однако 16 декабря ее случайно прервали. Видео стало самым длинным музыкальным клипом продолжительностью в 178 дней или 4264 часов.

Группа Twenty One Pilots tampabay.com

К слову, попав в Книгу рекордов Гиннесса, Twenty One Pilots вытеснили предыдущего рекордсмена – Фарелла Уильямса и его 24-часовое видео на песню Happy. Сейчас запись трансляции недоступна, однако поклонники группы надеются, что вскоре она появится в сети.

Twenty one pilots – Level of Concern (официальный клип)

Как сообщал OBOZREVATEL, виртуальный концерт британской певицы Дуа Липы Studio 2054, который состоялся 27 ноября, установил рекорд онлайн-трансляций – шоу посмотрели более пяти миллионов человек во всем мире.