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14 мая • обновлено в 16:38
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Климова назвала истинные причины развода с Гелой Месхи

10.7т
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42-летняя российская актриса Екатерина Климова откровенно рассказала о причинах развода с 34-летним актером Гелой Месхи в 2019 году после четырех лет брака.

В интервью для передачи "Судьба человека" на телеканале "Россия 1" знаменитость призналась, что с такой женщиной, как она, очень сложно находиться рядом.

Гела Месхи и Екатерина Климова

Гела Месхи и Екатерина Климова

vokrug.tv

"Ему показалось, что что-то мешает ему реализоваться. Мы поняли, что, наверное, нам надо немного разойтись, отпустить друг друга, чтобы понять, так ли нам кажется. Возраст – это даже не та причина. У нас не было скандала, мы никак друг друга не обидели. Чтобы не ломать друг друга, мы постарались взять паузу. Вообще, с такой женщиной, как я, очень сложно находиться рядом. Меня практически никогда нет, я очень много работаю. Круглосуточно занимаюсь либо своей семьей, либо карьерой, а все остальное, в том числе и мужчина, он, получается, должен вставать в какую-то очередь. Это неправильно. Не каждый мужчина захочет существовать с такой женщиной, мириться с этим", – говорит Климова.

Гела Месхи и Екатерина Климова

Гела Месхи и Екатерина Климова

express-novosti.ru

По словам актрисы, она не хотела, чтобы Месхи ассоциировали с ней:

"Мы решили разойтись, чтобы каждый поборол в себе своего дракона. Чтобы не навешивать на спутника каких-то ярлыков, которых он не заслуживает. Я хочу, чтобы Гела встал на ноги, чтобы он почувствовал свою уверенность, нашел себя. Чтобы его не ассоциировали со мной".

Гела Месхи и Екатерина Климова

Гела Месхи и Екатерина Климова

eva.ru

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Екатерина Климова показала трогательные фото с четырехлетней дочерью Беллой.

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Автор
Анна Михно
Персона
Екатерина Климова
Место
Россия
Тег
Новости России
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Ivani Rezo
Ivani Rezo
Она бредит. Ему рросто неинтересна 4 рожавшая утка
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