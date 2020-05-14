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14 мая • обновлено в 16:38
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Климова намекнула на воссоединение с Гелой Месхи

4.7т
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42-летняя актриса Екатерина Климова намекнула на воссоединение с бывшим мужем, 34-летним актером Гелой Месхи, с которым развелась в 2019 году после четырех лет брака.

Так, в новом интервью для программы "Судьба человека" на телеканале "Россия 1" знаменитость призналась, что они с бывшим мужем очень близкие люди (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Гела Месхи и Екатерина Климова

Гела Месхи и Екатерина Климова

spletnik.ru

По словам Климовой, из-за карантина они очень сблизились, и она бы не ставила точку на их отношениях с Месхи.

"Поймите правильно, мы не потерялись. Мы очень близкие люди. И сейчас эта пандемия нас сблизила: Гела очень помогает, проявляет свои мужские качества. Эта пауза пошла нам на пользу, и это очень здорово. Поэтому я бы не ставила точку на наших отношениях", – поделилась Екатерина.

Гела Месхи и Екатерина Климова

Гела Месхи и Екатерина Климова

msn.com

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Екатерина Климова откровенно рассказала о причинах развода с 34-летним актером Гелой Месхи.

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Автор
Анна Михно
Персона
Екатерина Климова
Место
Россия
Тег
Новости России
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