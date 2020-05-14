Клава Кока откровенно рассказала о разрыве с возлюбленным

Популярная российская певица, представительница музыкального лейбла Black Star Клава Кока рассталась с парнем.
Об этом артистка рассказала в новом интервью для Youtube-шоу "Новая школа". Отметим, что пара встречалась пять лет (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).
Клава Кока
Скриншот с видео
"У меня бывают прекрасные дни и грустные дни. Мне было очень одиноко, я рассталась с молодым человеком, своей большой любовью. Мы были вместе пять лет и разошлись по моей инициативе. Тогда я записала песню "Одинокий человек", – призналась певица.
К слову, причину расставания Клава не назвала, отметив лишь то, что "это грустная история". Она также подчеркнула, что это было взвешенное и взрослое решение.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее жена российского певца Владимира Преснякова-младшего Наталья Подольская рассказала, как едва не рассталась с артистом.
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