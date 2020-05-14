Главная Новости
14 мая • обновлено в 16:38
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Клава Кока откровенно рассказала о разрыве с возлюбленным

2.3т
Читать материал на украинском

Популярная российская певица, представительница музыкального лейбла Black Star Клава Кока рассталась с парнем.

Об этом артистка рассказала в новом интервью для Youtube-шоу "Новая школа". Отметим, что пара встречалась пять лет (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Клава Кока

Клава Кока

Скриншот с видео

"У меня бывают прекрасные дни и грустные дни. Мне было очень одиноко, я рассталась с молодым человеком, своей большой любовью. Мы были вместе пять лет и разошлись по моей инициативе. Тогда я записала песню "Одинокий человек", – призналась певица.

К слову, причину расставания Клава не назвала, отметив лишь то, что "это грустная история". Она также подчеркнула, что это было взвешенное и взрослое решение.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее жена российского певца Владимира Преснякова-младшего Наталья Подольская рассказала, как едва не рассталась с артистом.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Кристина Долматова
Место
Россия
Теги
Новости России шоу-бизнес шоу
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
4
4
Смешно
0
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Шо оно у росейских животных одни собачьи клички!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Ivani Rezo
Ivani Rezo
Корни покрась...чуча
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Шоу Люди

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 16 847.

    Вылечились: 4143. Умерли: 456.

  • В мире заболели более 4,4 млн человек, погибли – 296 тысяч.

  • В Украине запустят новое тестирование на коронавирус, которое доступнее, чем ПЦР.

  • ВОЗ предупредила, что коронавирус может остаться с человечеством навсегда, как ВИЧ.

  • Врачи назвали самый опасный ранний симптом COVID-19 – он грозит тяжелой формой заболевания.

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги