Клава Кока откровенно рассказала о разрыве с возлюбленным

Популярная российская певица, представительница музыкального лейбла Black Star Клава Кока рассталась с парнем.

Об этом артистка рассказала в новом интервью для Youtube-шоу "Новая школа". Отметим, что пара встречалась пять лет (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Клава Кока Скриншот с видео

"У меня бывают прекрасные дни и грустные дни. Мне было очень одиноко, я рассталась с молодым человеком, своей большой любовью. Мы были вместе пять лет и разошлись по моей инициативе. Тогда я записала песню "Одинокий человек", – призналась певица.

К слову, причину расставания Клава не назвала, отметив лишь то, что "это грустная история". Она также подчеркнула, что это было взвешенное и взрослое решение.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее жена российского певца Владимира Преснякова-младшего Наталья Подольская рассказала, как едва не рассталась с артистом.

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