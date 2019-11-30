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30 ноября • обновлено в 11:31
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"Классный парень, нет?" Ди Каприо попал в громкий международный скандал

2.2т
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Президент Бразилии Жаир Болсонару обвинил голливудского актера Леонардо Ди Каприо в сожжении лесов Амазонии.

По данным Associated Press, глава государства заявил, что знаменитость спонсирует неправительственные организации, которые устраивают лесные пожары.

"Ди Каприо – классный парень, не так ли? Платит деньги, чтобы поджигали леса. Снимают фото, отправляют его в неправительственную организацию, та ее распространяет, связывается с Леонардо ДиКаприо, который выплачивает этой НПО полмиллиона долларов. Леонардо Ди Каприо, ты участвуешь в сожжении Амазонии", – заявил он.

Ди Каприо обвинили в разжигании пожаров в Амазонии

Ди Каприо обвинили в разжигании пожаров в Амазонии

Леонардо такие обвинения огорчили: "Хотя мы и заслуживали поддержки, мы не финансировали целевые организации", – ответил он.

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Критика актера и экологических активистов последовала за полицейским рейдом в штаб-квартире двух некоммерческих групп в амазонском штате Пара в начале этой недели. Местная полиция арестовала четырех пожарных. В свою очередь, добровольцы отрицали какие-либо правонарушения, и судья приказал освободить их.

Пожары в Амазонии

Пожары в Амазонии

theguardian.com

Это не первый случай, когда президент Бразилии без каких-либо доказательств обвиняет некоммерческие организации в разжигании пожаров.

Как сообщал OBOZREVATEL, масштабные лесные пожары в Бразилии в августе 2019 года достигли таких масштабов, что их было видно из космоса. На защиту лесов Амазонии встала общественность и мировые лидеры.

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Автор
Дмитрий Гриневич
Персона
Леонардо ДиКаприо
Место
Бразилия
Тег
пожар
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