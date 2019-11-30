"Классный парень, нет?" Ди Каприо попал в громкий международный скандал

Президент Бразилии Жаир Болсонару обвинил голливудского актера Леонардо Ди Каприо в сожжении лесов Амазонии.

По данным Associated Press, глава государства заявил, что знаменитость спонсирует неправительственные организации, которые устраивают лесные пожары.

"Ди Каприо – классный парень, не так ли? Платит деньги, чтобы поджигали леса. Снимают фото, отправляют его в неправительственную организацию, та ее распространяет, связывается с Леонардо ДиКаприо, который выплачивает этой НПО полмиллиона долларов. Леонардо Ди Каприо, ты участвуешь в сожжении Амазонии", – заявил он.

Ди Каприо обвинили в разжигании пожаров в Амазонии

Леонардо такие обвинения огорчили: "Хотя мы и заслуживали поддержки, мы не финансировали целевые организации", – ответил он.

Критика актера и экологических активистов последовала за полицейским рейдом в штаб-квартире двух некоммерческих групп в амазонском штате Пара в начале этой недели. Местная полиция арестовала четырех пожарных. В свою очередь, добровольцы отрицали какие-либо правонарушения, и судья приказал освободить их.

Пожары в Амазонии theguardian.com

Это не первый случай, когда президент Бразилии без каких-либо доказательств обвиняет некоммерческие организации в разжигании пожаров.

- Confira a ação das aeronaves C-130 Hércules, da nossa Força Aérea, no combate aos focos de incêndio na Amazônia, partindo de Porto Velho (RO)! via @DefesaGovBr pic.twitter.com/kcBuFHhsbY — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) August 24, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, масштабные лесные пожары в Бразилии в августе 2019 года достигли таких масштабов, что их было видно из космоса. На защиту лесов Амазонии встала общественность и мировые лидеры.

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