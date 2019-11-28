Популярный китайский актер умер на съемках: видео последних моментов жизни

В сеть попало видео последних моментов жизни тайваньско-канадского актера и модели Годфри Гао, который умер после 17 часов съемок в спортивном реалити-шоу Chase Me.

Соответствующий ролик был опубликован изданием Mirror. Отмечается, что Гао скончался из-за инфаркта. На видео видно, как уставший актер бежал из последних сил, все замедляя скорость (чтобы просмотреть запись, доскролльте новость до конца).

Годфри Гао Фото: mirror.co.uk

После того, как Гао поднялся на возвышенность, он остановился и внезапно рухнул, потеряв сознание. По словам издания, во время съемок артист якобы простудился.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 ноября, умер известный актер кино, а также Национального театра русской драмы имени Леси Украинки Давид Бабаев.

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