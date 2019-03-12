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Кит Флинт раздал деньги перед смертью: кто получил миллионы музыканта

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За два года до своего самоубийства вокалист группы The Prodigy Кит Флинт разделил между всеми участниками коллектива пять миллионов фунтов стерлингов.

Эти деньги музыканты заработали за несколько лет, пишет Daily Mail.

Кит Флинт раздал деньги перед смертью: кто получил миллионы музыканта
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Он и коллеги по группе Лиэм Хоулетт и Максим (настоящее имя Кит Палмер), разделили денежные средства, которые они получили в равных долях. В прошлом году группа заработала почти 2 миллиона фунтов стерлингов и 3 миллиона годом ранее.

В течение двухлетнего периода The Prodigy выступили более чем на 70 концертах и ​​фестивалях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее лидер группы Лиэм Хоулетт сообщил, что Флинт покончил жизнь самоубийством.

СМИ предположили, что исполнитель покончил с собой после расставания с супругой и вынужденной продажи любимого дома в Эссексе (графство на юго-востоке Англии).

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