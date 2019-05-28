"Киселев грозил сломать жизнь": Крид сделал откровенное признание

Известный российский рэпер Егор Крид прокомментировалскандал с концертом в Абу-Даби, который был сорван в январе 2019 года.

Он рассказал журналисту Юрию Дудю в программе "вДудь", что мероприятие не состоялись из-за главы Русской Медиагруппы Владимира Киселева, который угрожал сломать жизнь музыканту (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).

Крид пояснил, что компания Киселева организовывала концерт и сама виновата в срыве. Рэпер утверждает, что глава РМГ ему угрожал.

"Перед Новым годом мне позвонил Пашу (Павел Курьянов – гендиректор Black Star. – ред.), попросил выступить на закрытом гала-ужине Киселева. Я согласился. Выход на сцену у меня был в 22:40, я приехал в 22:30, но почувствовал какой-то кипиш", – начал Крид.

Егор Крид и Юрий Дудь кадр из видео

По словам музыканта, он подозвал менеджера, спросил, какой формат мероприятия. Оказалось, что это не закрытый ужин, а фестиваль на 3000 человек.

"Пока я звонил Пашу, ко мне подошел человек. Он сказал: "Я работаю на Российскую медиагруппу. Владимир Владимирович Киселев просил передать, что вас снимают с радиостанций и всех телеканалов РМГ на месяц, если вы не пойдете выступать". Я смотрю на него, не понимаю, в чем прикол. Стоит мой менеджер с открытым ртом, мы все в ах*е", – добавил он.

Крид еще раз позвонил Пашу, но было постоянно занято. Как выяснилось позже, гендиректор летел в этот момент в самолете, потому не мог принять звонок.

"В эту же секунду идет Владимир Владимирович Киселев, подходит ко мне и громко матом начинает объяснять, что он сломает мне жизнь, карьеру, Крида на три буквы, на*ер не надо выступать, бла-бла – и тому подобное. Я повернулся, снял очки, сказал: "спасибо, я вас понял". Спокойно встал и ушел", – рассказал он.

Егор Крид в программе "вДудь" скриншот

По словам Крида, после этого Киселев отменил и второе мероприятие, а позже – весь трансфер с Абу-Даби. Уже через несколько дней подруга скинула рэперу пресс-релиз, в котором говорилось, что "Крид кинул РМГ, два концерта отменил, жил в самом роскошном номере Абу-Даби, было плохое настроение, поэтому не вышел на сцену".

"Я понимаю, что сейчас пойдет уничтожение меня, что нужно что-то делать. Далее я начал разрабатывать стратегию, как мы будет объяснять. Мы написали пресс-релиз. Я до последнего тянул, не хотел выкладывать", – признался музыкант.

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Как сообщал OBOZREVATEL, после Нового года в сети появилась информация, что Крид сорвал концерт в Абу-Даби. В СМИ сообщалось, что певец приехал в отель и спокойно пил кофе, пока организаторы пытались решить вопрос.

Позже Крид записал в Instagram видеосообщение, в котором извинился за то, что не вышел на сцену. По словам рэпера, это случилось по независящим от него причинам.

Через несколько месяцев вокруг Крида разгорелся новый скандал. В сети распространили информацию, что он разорвал контракт с Тимати и лейблом Black Star. Рэперу пришлось гневно ответить на эти данные.

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