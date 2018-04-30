Киркорову стукнул 51 год: фото в молодости и сейчас

Российский певец Филипп Киркоров 30 апреля отмечает день рождения.

Ему исполнился 51 год. "Обозреватель" решил сравнить, как Киркоров выглядел в молодости и какой образ у певца сейчас.

Филипп Киркоров родился 30 апреля 1967 года в болгарском городе Варна в семье известного певца Бедроса Киркорова и ведущей концертов Виктории Лихачевой.

Киркоров в молодости

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В 18-летнем возрасте Киркоров впервые выступил на телевидении. В 1988 году состоялось его первое выступление на конкурсе песни в Ялте, а на следующий год певец отправился на гастроли с Аллой Пугачевой в Австралию и Германию. Сегодня российская звезда празднует день рождения в Португалии, где готовится к конкурсу Евровидение-2018.

Киркоров сейчас

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Напомним, недавно "Обозреватель" показывал, какой была 50 лет назад Алла Пугачева.