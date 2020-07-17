Киркоров внезапно прекратил общение с Пугачевой: артист объяснил причину

Российский певец Филипп Киркоров признался, что прекратил общение со своей бывшей супругой Аллой Пугачевой. Ранее, несмотря на развод, Киркоров был частым гостем в доме примадонны.

Так, Филипп Киркоров и Алла Пугачева, прожившие девять лет в браке, после развода в 2005 году оставались близкими друзьями и общались семьями. Сам артист неоднократно публично признавался в любви примадонне. Теперь же он признался, что они перестали дружить, пишет "Комсомольская правда".

"Нет у нас никаких отношений, у каждого своя жизнь. Мы не дружим домами, это было бы странно. Но я испытываю к ней чувство любви и благодарности. И она знает, если придет беда, я всегда помогу. А радости ей есть с кем делить. Я же вижу – в отличие от Аллы, я на нее подписан в Instagram", – отметил Киркоров в разговоре с журналистами.

Максим Галкин, Алла Пугачева и Филипп Киркоров InfoResist

О причинах возможной ссоры с Аллой Пугачевой Киркоров рассказывать не стал.

Отметим, несмотря на разногласия с примадонной, Киркоров тесно общается с ее дочерью Кристиной Орбакайте.

Как сообщал OBOZREVATEL, Филипп Киркоров откровенно рассказал о своей личной жизни после развода с певицей Аллой Пугачевой, который произошел в 2005 году. Он отметил, что после брака с примадонной он больше не хочет "окунаться в омут с головой".