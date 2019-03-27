Киркоров устроил скандал на похоронах Началовой

Российский поп-певец Филипп Киркоров устроил сцену на похоронах певицы и актрисы Юлии Началовой, которая скончалась 16 марта.

Как сообщает Telegram-канал Baza, Киркорову не понравилось, что ему пришлось проходить к гробу на общих основаниях, тогда как он хотел мелькнуть на минутку перед камерами, положить цветы и не пересекаться с простыми смертными.

Филипп Киркоров Фото: today.ru

Отмечается, что уже после траурного мероприятия Филипп предъявил претензии организаторам похорон, заявив, что его необходимо было впустить в зал не как остальных, а через отдельный, служебный вход. Ответ последовал достаточно вежливый.

"Это не ваш день, Филипп Бедросович. Будет ваш — занесем через служебный", — сообщили организаторы.

Как сообщал OBOZREVATEL, Невзоров едко высказался об умершей Началовой, с сарказмом предположив, что тело звезды стоило бы захоронить в Мавзолее вместо Ленина.

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