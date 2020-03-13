Киркоров резко отменил концерты из-за коронавируса

В Латвии, Литве и Эстонии ввели режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса и отменили концерты российские артисты Филипп Киркоров и БИ-2.

Концерт Кирокова в Таллине перенесли на 3 октября. Об этом сообщили организаторы шоу.

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"Дорогая Латвия! К сожалению, мы вынуждены перенести концерт 20 марта в Риге — в связи с введением в Латвии режима чрезвычайной ситуации и принятием Минздравом страны решения отменить все публичные мероприятия, количество посетителей которых превышает 200 человек", - сообщила группа Би-2.

"Все купленные билеты действительны на новую дату, и мы очень надеемся на понимание публики, а также благодарим Филиппа Киркорова за поддержку и заботу о здоровье жителей Эстонии", - заявили организаторы.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в связи с распространением короновируса многие артисты начали отменять свои концерты. Так, сорвалось шоу Мадонны в Париже, Майли Сайрус не выступит в Австралии, а один из крупнейших в мире фестивалей перенесли на несколько месяцев.

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