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6 апреля • обновлено в 12:12
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Киркоров рассказал, как на него повлиял развод с Пугачевой

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Российский певец Филипп Киркоров откровенно рассказал о своей личной жизни после развода с певицей Аллой Пугачевой, который произошел в 2005 году.

Так, в прямом эфире в Instagram с Настей Ивлеевой артист заявил, что не хотел бы влюбляться в ближайшее время.

Филипп Киркоров

Филипп Киркоров

iz.ru

"Я бы не хотел снова оказаться в этом чувстве, потому что оно забирает столько сил, энергии. Мне столько хватило ее за всю жизнь, что мне до конца жизни хватит. Не дай бог в следующий раз влипнуть. Меня начинает нести, я начинаю в эту прорву сливать миллионы сил, денег, времени. И потом мне так становится жалко себя, что я столько времени убил на человека, который этого недостоин и главное – что особо ничего не получил. Мне это так надоело", – говорит Киркоров.

Филипп Киркоров с детьми

Филипп Киркоров с детьми

coonwood.ru

Кроме того, певец сказал, что сейчас его сердце свободно:

"Мое сердце сейчас не занято. Я не знаю, что мне нужно сделать, чтобы влюбиться. Я бы не хотел снова оказаться в этом чувстве. Последние 20 лет все оканчивалось крахом, потому что я ничего не получал взамен, но много отдавал. Я постоянно обманывался – мне это надоело. Сейчас у меня та самая пауза, когда ничего нет, и я этому безумно рад".

Филипп Киркоров

Филипп Киркоров

segodnya.ua

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что известный дизайнер по прическам Джордж Ровалс рассказал неожиданную правду о жизни отца российского певца Филиппа Киркорова.

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Автор
Анна Михно
Персоны
Филипп Киркоров Алла Пугачева
Место
Россия
Тег
Новости России
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