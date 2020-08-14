Киркоров потратил 5 млн на бриллианты на зубах: в сети разнесли новый клип артиста

Российский певец Филипп Киркоров потратил 5 млн рублей (1,8 млн гривен) на бриллиантовые грилзы (украшение на зубах) для нового клипа на трек "Ролекс" с блогером Давидом Манукяном.

Об этом изданию "КП" рассказал стилист знаменитости Арсен Айрапетов. По его словам, образ рэпера Киркорова состоял из эксклюзивной одежды и аксессуаров (клип смотрите ниже).

Грилзы на зубах Киркорова скриншот

Так, на певцу был серебристый пиждак Balmain, который сделан в двух экземплярах, а также другие вещи, изготовленные французским домом моды Louis Vuitton. Грилзы для артиста выполнили в одной из клиник Москвы по индивидуальному заказу и украшены логотипом бренда, о котором поется в клипе.

"Я понимал, что образ должен быть максимально стильным и эпатажным. Не просто Филипп Киркоров в камнях, а артист, у которого со вкусом все хорошо и который впереди всех", – добавил стилист.

Однако пользователи соцсети не оценили дорогой образ певца, как и сам клип. Они отметили, что песня не имеет никакого смысла и свидетельствует об отсутствии таланта.

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