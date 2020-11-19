Киркоров показал трогательное архивное видео с молодой Пугачевой

Российский певец Филипп Киркоров поделился архивным видео, где он презентует альбом "Скажи солнцу ДА!" вместе с Аллой Пугачевой. Ролик 25-летней давности вызвал ажиотаж в сети.

Так, нем Киркоров трогательно обнимает Аллу Борисовну за плечо. Соответствующий ролик артист опубликовал на личной странице в Instagram (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Продолжение моих воспоминаний 25-ти летней давности... 18 ноября 1995 года прошла большая презентация альбома "Скажи солнцу ДА!" из 37 песен! Вот такие раньше выпускали глобальные работы. Это не просто загрузить EP на стриминговые платформы. Не так все просто было... И такие даты становились памятными. С днем рождения, мой 7-ой студийный альбом!" – прокомментировал публикацию певец.

Алла Пугачева и Филипп Киркоров в молодости скриншот с видео

Поклонники пришли в восторг от архивного видео Киркорова. Они заявили, что хотят больше совместных кадров с ним и Аллой Пугачевой.

"Какая красивая пара. Хотим больше кадров с Аллой Борисовной", "Какие милые и счастливые", "Побольше бы таких видео. Вы совсем не изменились", "Какие красивые. Люблю вас, Алла и Филипп", "Какие молодые, как быстро летит время", – написали поклонники.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Алла Пугачева поделилась с подписчиками новым фото, на котором продемонстрировала свое лицо без ретуши крупным планом.