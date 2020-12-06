Киркоров показал фото с Ротару в Москве и рассказал, как объединяет Россию с Украиной

Российский певец Филипп Киркоров сфотографировался с украинской певицей Софией Ротару на концерте "Песня года – 2020" и назал себя человеком, который соединяет культуры России и Украины.

Снимок с Ротару Киркоров опубликовал в Instagram. Он отметил, что эта "Песня года" стала стала для него уже 30-й.

Киркоров также написал, что песне Ротару "Червона рута" исполнилось полвека. Он назвал ее символом украинской эстрады и одной из самых знаменитых и узнаваемых песен в мире.

"И я рад, что в этом году я продолжаю давнюю традицию – соединять культуры. Песня "Романы" символизирует мостик между Россией и Украиной", – написал певец.

Свое утверждение он обосновал тем, что автором песни стал Артем Пивоваров из Киева.

Киркоров добавил, что музыка не имеет границ.

Как сообщило российское издание Kp.ru, Ротару приехала на концерт в Москву из-за дружбы с организатором мероприятия – композитором Игорем Крутым. Украинская певица якобы выступила бесплатно.

В столицу РФ Ротару прилетела заранее, чтобы провести две недели на обязательном карантине.

Как писал OBOZREVATEL, 73-летняя украинская певица София Ротару выступила с концертом в России в разгар пандемии COVID-19. Знаменитость представила два номера на концерте "Песня года – 2020".