Киркоров обматерил журналистов из-за вопроса про день рождения Пескова

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков масштабно отпраздновал свое 53-летие в разгар пандемии. На его мероприятии было много знаменитых гостей, в том числе и Филлип Киркоров, который отличился очередным скандалом с журналистами.

Так, корреспонденты Telegram-канала "Подъем" попытались расспросить гостей праздника, что они думают по поводу проведения массовой вечеринки в условиях пандемии. Поговорить удалось только с Киркоровым, однако тот лишь грубо обматерил журналистов, послав их "н*уй" (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Опять х*ню хотите про меня написать? Идите н*уй и больше сюда не звоните. З*бали!" – сказал Киркоров.

К слову, на празднование дня рождения Пескова в одном из московских ресторанов собрались Николай Басков, Стас Михайлов, Эмин Агаларов, Григорий Лепс и многие другие знаменитости. Также отмечается, что никто из гостей не придерживался масочного режима.

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе 2020 года стало известно, что российский певец Филипп Киркоров переболел коронавирусом в легкой форме.