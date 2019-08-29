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Киркоров обматерил организаторов "Новой волны": появилось видео

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Российский артист, поп-король эстрады Филипп Киркоров устроил скандал во время репетиции своего номера на "Новой волне" в Сочи (Россия).

Так, в сети появилось видео, на котором слышно, как звезда многократно нецензурно обругал организаторов фестиваля. Киркоров поставил им ультиматум, что пока он не отрепетирует час с камерами, шоу не начнется (ролик смотрите ниже).

Киркоров обматерил организаторов "Новой волны": появилось видео

Филипп Киркоров

Фото: paraguas.ru

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Отметим, что поводом для бурной реакции певца послужили сорванные сроки подготовки к концерту.

Как сообщал OBOZREVATEL, Филиппа Киркорова раскритиковали в сети из-за его нового клипа на песню "Стеснение пропало". Так, в провокационном видео артист предстал в нескольких образах.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Персона
Филипп Киркоров
Место
Россия
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