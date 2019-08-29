Киркоров обматерил организаторов "Новой волны": появилось видео

Российский артист, поп-король эстрады Филипп Киркоров устроил скандал во время репетиции своего номера на "Новой волне" в Сочи (Россия).
Так, в сети появилось видео, на котором слышно, как звезда многократно нецензурно обругал организаторов фестиваля. Киркоров поставил им ультиматум, что пока он не отрепетирует час с камерами, шоу не начнется (ролик смотрите ниже).
Филипп Киркоров
Фото: paraguas.ru
Отметим, что поводом для бурной реакции певца послужили сорванные сроки подготовки к концерту.
Вот такая репитиция Филиппа Киркорова @fkirkorov на "Новой Волне 2019" в Сочи. Мат, мат и еще раз мат. Думаю многие таким его не видели.😉 ⠀ #киркоров#новаяволна2019#филиппкиркоров#новаяволна#новаяволнасочи#филиппкиркоров2019#киркоров2019#новаяволнакиркоров#sochi#sochi2019#сочи2019
Как сообщал OBOZREVATEL, Филиппа Киркорова раскритиковали в сети из-за его нового клипа на песню "Стеснение пропало". Так, в провокационном видео артист предстал в нескольких образах.
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