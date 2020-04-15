Киркоров нежно обратился к Пугачевой

Анна Михно Люди 07:33, 15.04.2020

Российский певец Филипп Киркоров трогательно обратился к певице Алле Пугачевой в соцсетях.

Так, на своей странице в Instagram артист поздравил Пугачеву с днем рождения: 15 апреля певице исполняется 71 год.

Алла Пугачева и Филипп Киркоров
womanhit.ru

Киркоров один из первых поздравил именинницу. В своей соцсети Филипп опубликовал фотографию, на которой изображен крупным планом портрет Пугачевой, на фоне которого стоит артист, а за его спиной – крылья.

"С днем рождения, моя муза и вдохновение!", – нежно подписал фотографию Киркоров.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что певец Филипп Киркоров откровенно рассказал о своей личной жизни после развода с Аллой Пугачевой, который произошел в 2005 году.

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