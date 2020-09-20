Киркоров и Басков поспорили из-за песни с цитатой Лукашенко

Российский певец Филипп Киркоров резко прокомментировал публикацию своего коллеги Николая Баскова.

В Instagram-аккаунте Басков опубликовал пост с оправданиями, касающийся клипа на песню "Любимую не отдают" с цитатой президента Белоруссии Александра Лукашенко.

В посте артист оубликовал скриншот, сделанный в Twitter и Facebook, и предупредил, что это не его аккаунты соцсетей.

"Это не мой Twitter и Facebook. Уважаемые СМИ! Прежде чем цитировать чью-то речь, проверяйте, пожалуйста, подлинность аккаунта", - сообщил певец в Instagram.

Киркоров, который тоже принял участие в записи песни, оставил под фото свой возмущенный комментарий.

"Только хотел написать тебе "а не сошел ли ты с ума, дорогой мой друг, бисер метать и оправдываться?", - написал Киркоров на странице артиста.

К слову, в видеоклипе в поддержку Лукашенко "Любимую не отдают" снялись Филипп Киркоров, Николай Басков и другие и русские, а также белорусские артисты. Именно эту фразу сказал Лукашенко во время обращения с посланием к белорусскому народу и парламенту перед выборами президента 9 августа.