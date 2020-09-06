Артисты не стали отрицать, что пара может расстаться. Instagram Николая Баскова

Российские артисты Филипп Киркоров и Николай Басков спровоцировали слухи о возможном разводе певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина.

Во время эфира программы "Ты не поверишь!" на канале НТВ Киркоров неоднозначно высказался об отношениях Пугачевой с Галкиным.

"Мне как-то неприлично комментировать, что происходит в этой прекрасной семье. Я на это не имею никакого права и основания. Я могу только по Instagram смотреть, как выглядят их прекрасные дети, прекрасная семья. У них сады. Цветет все. Алла Борисовна в прекрасной форме. Я очень за них радуюсь", - прокомментировал поп-звезда.

Киркоров и Басков намекнули на возможный развод Галкина с Пугачевой.

Также добавил свое слово во время шоу и Басков, тем самым озадачив поклонников о возможном разводе звездной пары.

"Я человек дипломатичный. Общаюсь и с той стороной, и с этой. Поэтому оставлю это при себе", — ответил артист.

Отметим, что слухи о разводе Пугачевой и Галкина ходят уже не первый месяц. Не так давно артист прокомментировал слухи о возможном разрыве с женой, однако не стал подтверждать или опровергать данную информацию.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Галкин вызвал ажиотаж школьными снимками своих детей-первоклассников.

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