Кириллу Терешину — 23: как выглядел "Руки-базуки" до синтола

Скандальный российский бодибилдер Кирилл Терешин, получивший прозвище "Руки-базуки" из-за злоупотребления инъекциями синтола в бицепсы, во вторник, 6 августа, празднует день рождения.

Так, парню исполняется 23 года. В связи с этим OBOZREVATEL решил показать, как выглядел "Руки-базуки" до синтола.

Кирилл Терешин Фото из Instagram

Кирилл Терешин родился 6 августа 1996 года в Пятигорске. Как и большинство детей, он рос худеньким и ничем не примечательным ребенком. В подростковом возрасте мальчик увлекся спортом, а главной его целью стала атлетическая фигура — накачанные руки, грудь и спина. Но от тренировок особых результатов не было и Кирилл стал пить стероиды.

Кирилл Терешин в детстве Фото из Instagram

Кирилл Терешин Фото из Instagram

Кирилл Терешин Фото из Instagram

Со временем опасность применения стероидных препаратов мужчинами-спортсменами, о которых твердили все ученые мира, начали настораживать Терешина. Он стал искать более надежный и безопасный способ добиться идеальной фигуры. Однажды парню в руки попал метод "Памн-н-поуз", который заключается во введении в мышцы синтола. Кирилл начал вводить инъекции и тем самым обрел скандальную известность в интернете. За ним прочно закрепилось прозвище "Руки-базуки".

Кирилл Терешин Фото из Instagram

Кирилл Терешин Фото из Instagram

Кирилл Терешин Фото из Instagram

Кирилл Терешин Фото из Instagram

Кирилл Терешин Фото из Instagram

Кирилл Терешин Фото из Instagram

Позже Терешин говорил, что хочет "стать еще больше". Он озвучивал планы дальнейшей модификации своего тела. Себя откровенно называл фриком.

"Я хочу стать фриком, это моя цель. Хочу мышцы как у фрика, а не бодибилдера. Я соблюдаю диету: в обед 400 гр мяса, протеин, потом 10 яичных белков, творог, протеин и инсулин. Каждый день балуюсь фастфудом, от него же набираешь массу, а мне и надо быть большим", — делился он.

Кирилл Терешин Фото из Instagram

Кирилл Терешин Фото из Instagram

Кирилл Терешин Фото из Instagram

В январе 2018 года Кирилл Терешин сделал операцию в одной из российских клиник — обзавелся новыми ногами ("ноги-торпеды"): хирурги вживили ему силиконовые имплантаты. А в декабре 2018 года парень попал в больницу, где врачи порекомендовали ему сделать ампутацию рук.

Кирилл Терешин Фото из Instagram

Кирилл Терешин Фото из Instagram

"Ноги-торпеды" Фото из Instagram

В феврале 2019 года Кирилл распространил обращение, адресованное своим фанатам. В нем он рассказал, что собирается удалить свои "руки-базуки". Терешин пожаловался на тяжелое воспаление, из-за которого угроза нависла над его жизнью.

"Я сейчас живу в Подмосковье. В столице бываю пару раз в неделю. Вы просили рассказать о планах на год. Отвечаю: в этом году у меня будет тяжелейшая операция на мои руки. После этого мне нужно будет много заниматься в зале", — заявил Кирилл.

Кирилл Терешин Фото из Instagram

Кирилл Терешин Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бодибилдер "Руки-базуки" рассказал, что намерен жениться на скандальной топ-модели Олесе Кожевниковой (Олеси Малибу).

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