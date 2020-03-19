Российский актер Кирилл Емельянов, получивший известность благодаря сериалу "Кадетство", задержан за избиение врачей в Москве.

Так, подруга знаменитости Екатерина Бобкова объяснила, что он вернулся после съемок, выпил, после чего потерял сознание – это и стало причиной вызова скорой помощи. Когда бригада медиков попыталась помочь Емельянову, он набросился на них с кулаками. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Кирилл Емельянов Фото: instagram/otec_kirill

Отмечается, что в результате один из медиков получил травмы и написал заявление в полицию. Актера задержали, после чего он начал угрожать и полицейским. К слову, теперь Емельянову грозит два уголовных дела. За избиение врача и за оскорбление сотрудников полиции.

Кирилл Емельянов и Екатерина Бобкова Фото: Mash

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российского актера Вячеслава Гришечкина избили в собственной квартире в Москве.

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