Кире из "Не родись красивой" – 42 года: куда пропала и как сейчас выглядит актриса

18 мая российская актриса Ольга Ломоносова, которая знакома многим по роли Киры Воропаевой в сериале "Не родись красивой", отмечает свой день рождения. Артистке исполняется 42 года.

В честь этого OBOZREVATEL предлагает читателям узнать, чем сейчас занимается и как выглядит актриса.

Ольга Ломоносова кадр из сериала "Не родись красивой"

Ольга Ломоносова родилась 18 мая 1978 года в Донецке, Украина, в семье строителя и экономиста. В 1986 году будущая актриса вместе с родителями переехала в Киев, где занималась в Школе Олимпийского резерва Альбины Дерюгиной. Ольга мечтала стать балериной, и даже поступила в Киевское хореографическое училище. Однако осуществить свою мечту Ломоносовой так и не удалось.

Ольга Ломоносова кадр из сериала "Не родись красивой"

В 1997 году Ольга уехала в Москву, где поступила в Щукинское училище. После учебы девушка начала сниматься в фильмах и сериалах, однако популярность ей принес сериал "Не родись красивой", премьера которого состоялась в 2005 году.

Ольга Ломоносова кадр из сериала "Не родись красивой"

В ленте актриса сыграла роль Киры Воропаевой – богатой и успешной девушки, ревнивой и требовательной невесты главного героя Андрея Жданова.

Ольга Ломоносова кадр из сериала "Не родись красивой"

В сериале героиня Ольги появлялась в стильных нарядах, а также запомнилась зрителям благодаря строгому характеру.

Ольга Ломоносова кадр из сериала "Не родись красивой"

Ольга Ломоносова кадр из сериала "Не родись красивой"

После роли Киры на Ломоносову посыпались предложения о съемках. Так, она сыграла роль суррогатной матери в сериале "9 месяцев", а также работала над комедией "Ночные сестры".

Ольга Ломоносова кадр из сериала "Ночные сестра"

В 2012 году актриса сыграла роль женщины-ученого в мелодраме "Маша". 2013 год выдался для звезды довольно насыщенным в плане работы: Ольга снялась в шести картинах.

Ольга Ломоносова кадр из сериала "Маша"

Однако в последнее время актрису не часто удается увидеть в кино. Так, в 2019 году артистка сыграла в фильм "Горная болезнь", и много времени посвящает работе в театре.

Ольга Ломоносова Instagram @olgalomonosovaa

Ольга Ломоносова Instagram @olgalomonosovaa

Что касается личной жизни, то Ломоносова была замужем дважды. С первым мужем – Евгением Ряшенцевым – Ольга была в браке всего полтора года.

Сейчас актриса счастлива вместе с режиссером Павлом Сафроновым. В браке у супругов родилось трое детей: две дочери и сын.

Ольга Ломоносова с мужем Instagram @olgalomonosovaa

Ольга Ломоносова с мужем Instagram @olgalomonosovaa

Ольга Ломоносова с детьми Instagram @olgalomonosovaa

Ольга Ломоносова Instagram @olgalomonosovaa

Ольга Ломоносова Instagram @olgalomonosovaa

Ольга Ломоносова Instagram @olgalomonosovaa

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