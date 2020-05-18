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18 мая • обновлено в 05:57
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Кире из "Не родись красивой" – 42 года: куда пропала и как сейчас выглядит актриса

6.3т
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18 мая российская актриса Ольга Ломоносова, которая знакома многим по роли Киры Воропаевой в сериале "Не родись красивой", отмечает свой день рождения. Артистке исполняется 42 года.

В честь этого OBOZREVATEL предлагает читателям узнать, чем сейчас занимается и как выглядит актриса.

Ольга Ломоносова

Ольга Ломоносова

кадр из сериала "Не родись красивой"

Ольга Ломоносова родилась 18 мая 1978 года в Донецке, Украина, в семье строителя и экономиста. В 1986 году будущая актриса вместе с родителями переехала в Киев, где занималась в Школе Олимпийского резерва Альбины Дерюгиной. Ольга мечтала стать балериной, и даже поступила в Киевское хореографическое училище. Однако осуществить свою мечту Ломоносовой так и не удалось.

Ольга Ломоносова

Ольга Ломоносова

кадр из сериала "Не родись красивой"

В 1997 году Ольга уехала в Москву, где поступила в Щукинское училище. После учебы девушка начала сниматься в фильмах и сериалах, однако популярность ей принес сериал "Не родись красивой", премьера которого состоялась в 2005 году.

Ольга Ломоносова

Ольга Ломоносова

кадр из сериала "Не родись красивой"

В ленте актриса сыграла роль Киры Воропаевой – богатой и успешной девушки, ревнивой и требовательной невесты главного героя Андрея Жданова.

Ольга Ломоносова

Ольга Ломоносова

кадр из сериала "Не родись красивой"

В сериале героиня Ольги появлялась в стильных нарядах, а также запомнилась зрителям благодаря строгому характеру.

Ольга Ломоносова

Ольга Ломоносова

кадр из сериала "Не родись красивой"

Ольга Ломоносова

Ольга Ломоносова

кадр из сериала "Не родись красивой"

После роли Киры на Ломоносову посыпались предложения о съемках. Так, она сыграла роль суррогатной матери в сериале "9 месяцев", а также работала над комедией "Ночные сестры".

Ольга Ломоносова

Ольга Ломоносова

кадр из сериала "Ночные сестра"

В 2012 году актриса сыграла роль женщины-ученого в мелодраме "Маша". 2013 год выдался для звезды довольно насыщенным в плане работы: Ольга снялась в шести картинах.

Ольга Ломоносова

Ольга Ломоносова

кадр из сериала "Маша"

Однако в последнее время актрису не часто удается увидеть в кино. Так, в 2019 году артистка сыграла в фильм "Горная болезнь", и много времени посвящает работе в театре.

Ольга Ломоносова

Ольга Ломоносова

Instagram @olgalomonosovaa

Ольга Ломоносова

Ольга Ломоносова

Instagram @olgalomonosovaa

Что касается личной жизни, то Ломоносова была замужем дважды. С первым мужем – Евгением Ряшенцевым – Ольга была в браке всего полтора года.

Сейчас актриса счастлива вместе с режиссером Павлом Сафроновым. В браке у супругов родилось трое детей: две дочери и сын.

Ольга Ломоносова с мужем

Ольга Ломоносова с мужем

Instagram @olgalomonosovaa

Ольга Ломоносова с мужем

Ольга Ломоносова с мужем

Instagram @olgalomonosovaa

Ольга Ломоносова с детьми

Ольга Ломоносова с детьми

Instagram @olgalomonosovaa

Ольга Ломоносова

Ольга Ломоносова

Instagram @olgalomonosovaa

Ольга Ломоносова

Ольга Ломоносова

Instagram @olgalomonosovaa

Ольга Ломоносова

Ольга Ломоносова

Instagram @olgalomonosovaa

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как изменилась главная героиня сериала "Не родись красивой" Катя Пушкарева, которую сыграла актриса Нелли Уварова.

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Автор
Анна Михно
Место
Россия
Тег
Новости России
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