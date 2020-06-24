Кинозвезды СССР "сменили" пол: как Face App преобразил культовых героев
В сети продолжает набирать популярность приложение Face App, которое позволяет с помощью различных фильтров позволяет увидеть героя фото в самых неожиданных амплуа: "сменить" пол, возраст, вес и прическу.
Особенно востребована маска, позволяющая увидеть, как бы выглядел мужчина, если бы родился женщиной, и наоборот. OBOZREVATEL решил показать, как бы выглядели культовые актеры в СССР, если бы родились другого пола.
Издание РИА Новости на собственном Twitter–аккаунте представил актеров Андрея Мягкова, Александра Абдулова и Алексея Баталова в женских обличиях, а актрису Ирину Муравьеву – в мужском.
Также мы предлагаем посмотреть, как бы выглядела "смена пола" у других кумиров из СССР:
Так, накладывать маски приложения Face App на фото знаменитостей – тренд среди современных пользователей. Однако далеко не всем он приходится по душе. Многие пользователи Twitter выступили против такого перевоплощения своих советских кумиров.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети обрел популярность флешмоб "как я буду выглядеть в старости". С помощью Face App звезды массово начали делиться снимками, на которых они изображены в пожилом возрасте.